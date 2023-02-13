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东方光耀夜 ~ Lost Branch of Legend update for 13 February 2023

v1.2.3 Follow-up update list

Share · View all patches · Build 10537284 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

v1.2.3 Follow-up update list

后续更新列表会不断更新，直到下一个版本。

演出

最终敌人添加了角色动画，优化了整体演出。
修复了激光类弹幕，角色动画抬手放手过快的问题。（v1.2.3新增的问题）

游戏性

修复了「幻想一重」与战斗中升级卡牌的互动，现在它的效果会让卡牌的费用绝对归零，比如在「时间有限」生效时。

其它

现在设置中的动态背景选项，会影响到全部关卡场景。

Changed files in this update

Depot 1140151
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Depot 1140152
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