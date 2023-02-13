v1.2.3 Follow-up update list
后续更新列表会不断更新，直到下一个版本。
演出
最终敌人添加了角色动画，优化了整体演出。
修复了激光类弹幕，角色动画抬手放手过快的问题。（v1.2.3新增的问题）
游戏性
修复了「幻想一重」与战斗中升级卡牌的互动，现在它的效果会让卡牌的费用绝对归零，比如在「时间有限」生效时。
其它
现在设置中的动态背景选项，会影响到全部关卡场景。
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后续更新列表会不断更新，直到下一个版本。
最终敌人添加了角色动画，优化了整体演出。
修复了激光类弹幕，角色动画抬手放手过快的问题。（v1.2.3新增的问题）
修复了「幻想一重」与战斗中升级卡牌的互动，现在它的效果会让卡牌的费用绝对归零，比如在「时间有限」生效时。
现在设置中的动态背景选项，会影响到全部关卡场景。
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