v1.2.3 Follow-up update list

后续更新列表会不断更新，直到下一个版本。

演出

最终敌人添加了角色动画，优化了整体演出。

修复了激光类弹幕，角色动画抬手放手过快的问题。（v1.2.3新增的问题）

游戏性

修复了「幻想一重」与战斗中升级卡牌的互动，现在它的效果会让卡牌的费用绝对归零，比如在「时间有限」生效时。

其它

现在设置中的动态背景选项，会影响到全部关卡场景。