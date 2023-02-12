V0.4.12-0.4.16

新增：

•增加任务：【三门巨变】、【讨债】、【遗落的纸条】。

•增加触发器功能：【取模运算】、【获取角色绰号】、【获取角色头衔】、【设置战斗复制对象】、【结束战斗】、【设置战斗实体仇恨优先级】、【运行触发器动作】、【获取所有武功种类】、【获取当前模组所有武功种类】、【获取所有非模组武功种类】、【显示/隐藏任务追踪】、【检查地图实体是否关联任务】、【检查地图实体是否关联随机任务】、【检查战斗实体的无效特殊状态】、【检查状态效果种类的无效特殊状态】、【开启/关闭战斗限时】、【复制角色指定武功配置】。

•编辑器增加攻击效果：【额外外功伤害】、【额外内功伤害】、【额外真实伤害】和【额外毒性伤害】。

调整：

•调整武学：【血海刀法】、【大智无定杖法】、【太极拳】和【往生极乐】。

•弟子已学的武功修炼完毕后将自动学习新的武功。

•装备随机属性中的招式伤害加成词条修改为武功伤害加成。

•时间暂停时不再禁止移动，调整为移动后自动恢复时间流速。

•武功页面可通过WASD切换选项。

•游历时NPC送礼不再弹出对话框。

•宗师难度自动存档的间隔固定为3天。

•调整攻击效果中增加伤害类效果的计算方式。

•食物类增益效果持续时间统一由480分钟调整为战斗3次后消失。

•随机任务【某某的复仇】的敌人隐藏唤醒交互。

•大牢设为休息区域。

修复：

•修复攻击效果和招式效果中【获取目标正面状态】的逻辑问题。

•修复部分UI错误。

•修复一个可能导致农庄出错的问题。

•修复调整弟子列表的弟子顺序时可能出错的问题。

•修复防御效果【按数值减少受到伤害】的实际效果与设置不符合的问题。

•修复部分导致战斗出错的问题。