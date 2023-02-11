- PORTABLE OPS - FEB UPDATE - *2/11 -
ADDED:
NEW CUSTOM SOLIDER MODE
NEW SPECIAL CHARACTERS
NEW AIM DOWN SIGHTS SYSTEM
NEW SOUND EFFECTS FOR WEAPONS
NEW DEPLOYABLE SHIELD (30. SECS, 1 TIME USE FOR SUPPORT CLASS)
NEW BULLET TRACER SYSTEM
NEW FOOTSTEPS SFX
NEW CLOCK FOR SPEED RUNS (USE STAT KEY TO SEE ON TOP BAR)
NEW WEAPONS -
.ATX SIG - PISTOL
.NERPH - AIR GUN
.VSS - SNIPER
.TOMMY GUN (THOMPSON)
.MAC 10
.M4 W/ LASER SIGHT
.SPAS 12 AUTO SHOTGUN (WIP)
.PUMP ACTION (WIP)
.RAMBO KNIFE
.NORIKO SWORD
.AMERICAN SNIPER RIFLE
.P90 SUB MACHINEGUN
.SMG
FIXES:
MAP OPTIMIZING TO INCREASE CONQUEST FPS BY 5-10 FPS
OPTIMIZED TEXTURES FOR OVERALL FPS IMPROVMENT
COLLISION CORRECTIONS - LOOT, PLAYERS, MAPS
SOUND OF FIRE MODE CHANGE WHILE RUNNING
INFINITE GLIDERS ON MULTIPLE KEY PRESSES
HIT TRACERS FOR WEAPONS REMOVED - PROJECTILE SYSTEM FOR FALLOFF
WEAPON TWEAKS TO FALLOFF, RECOIL, MAGAZINE AMOUNT, ICONS
BLOOD DECAL RANDOM SPAWN (REMOVED FROM GAME)
RPG REMOVED (WIP ON A MUCH BETTER, SYSTEM)
STEALTH KILL FIXED
DOOR COLLISIONS FIXED
RAIL COLLISIONS FIXED
MINOR PRONE CODE - STILL WIP
SPAWNS ON ENEMY SIDE - PRISON MAP
COLLION ON BOUNDS OF WORLD
ADDED COVER ON SEVERAL MAPS TO PREVENT HEAVY SPAWN CAMPING
FIXED FLOATING DESTROYED PIECES
Changed files in this update