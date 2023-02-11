2023年2月11日 更新说明

【更新说明】

1.新增圣段技能[噬魂]：选择一名亲信或己方俘虏武将，每月有概率从对方身上吸取随机5~10点全属性，自身增加1点全属性（只能在背包中使用）（合成：内助<神段>+祈福<神段>+嗜血<神段>）

2.新增圣段主公技[桀纣]：每天金钱+10，名望-1；买名望道具无名望要求；城池取钱不扣名望和功绩；可拜访任意麾下武将行房（身为主公时生效）（合成：暴敛<神段>+野蛮<神段>+黩武<神段>）

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