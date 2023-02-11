本次兜仙更新内容如下：

1、优化登录服务

对登录后出现2-3分钟后再试的算法进行优化，从此不再等待！

2、优化冥界一些动态模型。

对冥界的一些BUG模型进行修复重做。

3.大量优化服务端代码，大幅度提升稳定性。

对服务端后台进行了大量的数据、线程池、存储、代码的优化。

大幅度提升服务端稳定性与流畅性。

4、增加卡模型复位功能。

按"C"键，进入人物属性界面，左上方增加了回到地图初始点的功能，如原先卡在地底下，卡在坑里的人物，可以进行此操作复位，重新登录即可恢复正常。

5、增加模型修复功能。

按“C”键，进入人物属性界面，左上方增加模型恢复功能，如果在凡界，人物模型卡成灵魂体的玩家，可以使用此操作进行修复，重新登录即可恢复正常。

6、增加自绝经脉功能。

按“C”键，进入人物属性界面，左上方增加自绝经脉的功能，如因开局不会忘，导致灵石耗光或者一些问题，可使用此功能回到冥界重新轮回。

需要注意的是：

自杀会带来一些负面属性值，在兜仙世界，自杀与被杀，都会有不同程度的负面属性影响，只有寿终正寝才会对增加部分属性值。

7、优化冥界灵魂体的飘荡速度。

由于有玩家反映冥界太大，移动距离太远，本次对灵魂蛋的移动速度进行大幅度调整提升，完成冥界的流程将会更快。

8、增加“F1”帮助手册。

本次增加功能，帮助手册，按下键盘“F1”键或者“ALT”键唤出鼠标，点击右侧的图标，进入帮助手册。

手册是云端更新，手册中包含了大量的兜仙基础操作，以及玩法，更有未来的规划与设定计划书。

大家可以作为参考。

云端更新，也就是在服务端，兜风会继续收集一些问题，并随时更新，大家要记得多多关注帮助手册的新内容哦！

9、优化了悬浮UI的位置跟随。

之前悬浮弹出的UI会保持在左上交，不是很方便，这一次对于悬浮UI的设计，进行重新调整，一般会悬浮在鼠标所在位置，让大家更加的方便。

10、优化了冥界的鼠标操作模式。

对冥界鼠标的唤出操作进行了调整优化。

11、优化冥界进入轮回的隧道的逻辑。

对于进入轮回隧道，之前需要两次进入才能进入到轮回，现在只需要完成剧情，直接奔现轮回隧道即可进入轮回页面。

12、对在线逻辑以及传送逻辑算法进行优化。

玩家在跳转地图，在线挂机的过程经常导致的BUG进行了修复。

从此可以放心传送啦~！

各项功能正在持续卖力开发，大家敬请期待哦！

以上！