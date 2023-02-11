这狗播种器终于修好了！

大家好，

1.令人头疼的播种器问题终于修好了，现在按E键就只问咱们要播种什么种子，不会出现多余的文本框说什么“播种器已关闭”啊什么“请更换种子”啊那些废话。

很多玩家就是在这些文本框弹出来的时候不知道现在播种器是开了还是关了，按了E键又反复弹出来这些屁话，卡住好多人。

现在就简简单单，按了E就问你要种啥，种就种了，种子没了就不种了，没那么多废话了，大家也就不会怀着疑惑的心情一直按E一直卡住了。

2.奇异果种子和果实价格以及其他一些物价做了调整

祝大家玩得愉快！