封神纪OL - 9.0.3更新记录

1.恢复天道一击特性.

2.修复套装未鉴定前的单件鉴定双倍属性描述（实际早已取消该设定）

3.修复神圣石洗次要属性时概率洗到元素属性并覆盖装备原有主要属性.

4.降低延寿、长寿丹的掉落，两类丹药加入服用上限.(共100次)

5.修复祝福石洗主属性会导致主属性伤害过低的问题，加成效果未计算在内，包括刀类加成算法.

6.修复特效装备：【通神护腕】佩戴后生命值以及个人数值异常错误的问题.

7.修复客户端部分装备图标显示移位的问题（如果还有显示错误的记得群里@群主）

8.沧州神捕增加任务取消功能，如果不想完成该任务可以花费一些金币来取消当前任务.

9.修复目前元婴出体的存在的一些问题.

10.元婴系统加入全新功能，元婴状态下可以施展瞬移之术,元婴状态下可以打开地图随意

传送.

11.兽狰幼子恢复荆棘之体状态，但技能调整为弱荆棘，只会反弹30%伤害.

12.灵缈园增加全新草药，修复部分已经不存在的草药.

13.优化混世魔主掉落.

14.优化万蛰山睚眦刷新问题.

15.新增NPC：涂通，从他那可以获取全新丹药：道还丹丹方，玩家可以通过材料获取

来进行炼制全新丹药：道还丹，用于洗炼前期筑基资质问题。

16：九曲炼神草（通过灵缈园【高几率】、混世魔主获取）、道还果（通过灵缈园、赤裘获取）

封神纪OL - 9.1更新记录

1.铜皮铁骨每级50护甲值降低至30.

2.修复部分传奇BOSS掉落异常问题.

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4.开放一键完成宗门任务（需扣除少量元宝执行全部10个任务.）

5.修复神捕任务接取后部分任务无法看到的问题

6.修改至尊法典技能的被动负面描述，规则修改为属性界面的魔法值和生命值.

7.修正部分主线任务检测异常问题，主线任务邪恶之所时将增加秘境之钥作为奖励，方便玩家进入炼魂秘境完成任务需求.

8.修正部分装备图标位置异常问题.

9.新增异状抗性属性.属性栏中可查看最后的一条新增.该属性可抵抗和减少毒素、灼烧等持续伤害.

10.新增2个随机装备的词缀【异抗、消解】均为异状抗性属性，两种随机值影响数值强度上限.该属性可以通过使用装备洗炼

随机洗出.

11.修复部分装备护甲穿透洗炼时无法被洗掉可以重复洗炼的问题.

12.修复丹药炼制数量异常问题·

13.炼丹炉增加炼丹术和草药的意义说明.

14.统筹护腕特效修改.提高异状抗性200-500点

15.草药年份将开始影响丹药质量，具体玩家可在炼丹炉处查看详细说明.

16.修复炼制的额外丹药没有炼制者以及药性的问题.

17.灵缈园所有灵药默认将拥有0-100年的年份效果.

18.新增特殊灵药，外观名称、年份和实际采摘获得的灵药一致.该类灵药较少.会随机出现在天南大陆.

19.拥有御龙时陨落恢复生命时将不会再扣除寿命，只有真正倒地时才会计算陨落扣除寿命.

20.灵缈园将限制炼气或筑基修士进入,就算强制进入也会被空间之力挤压致死.

21.角色陨落骨龄将不再增加而是骨龄上限会进行减少.

22.玄御宗宗主处新增首领探测功能,可查看绝大部分传奇首领位置（少部分为极小空间，无需探测），可获得传奇首领准确坐标.

23.灵兽NPC新增灵果化核功能，可将所有品阶灵果化成果核，果核可重新炼化回果实，但炼化成的果实最终只能是一品.

24.所有草药加入全新的外观。

25.修复使用并未习得幻影剑法但装备附带幻影剑法技能也可以获得幻影剑法加成

26.修复幻影剑豪召唤的分身没有伤害的问题.

27.修复祖玛秘宝掉落无属性的问题

28.【常规】修复部分装备图标移位问题.

29.修复查看装备时会记录对方本命相关法宝刷新问题.

30.恢复生命恢复和魔法恢复属性，角色每经过几秒会恢复一定的魔法值和生命值.受装备影响.

31.角色达到筑基期后每几秒会自动恢复10点护体灵光【该恢复不限制是否在安全区域，且无需打坐.】

32.修复结丹期提升修为时的经验检测异常问题.

33.贪狼刀特效允许进行转移.

34.灵植园内NPC可购买灵种自行种植.具体灵种将随机化.【通过天南灵石购买】

35.新增贡献物品，天南大陆的怪物死亡一定几率掉落特殊物品，这些物品宗门会进行回收，相应的会给予玩家宗门贡献.

36.修复不少远程法术触发无效的问题.【修复后检测问题待定.】

37.天南管事允许取消当前师门任务，但会记录本次次数

38.修复天南部分区域怪物无爆率的问题

39.潘夜怪物数量翻倍.

40.天南怪物增加全新掉落物： 玄御宗历史残页，获得后可在宗门聚宝楼回收获得宗门贡献.

41.幻影剑豪的分身、女神、暗夜蜥蜴妖召唤时位置将会随机化，不在会出现角色身边.

42.精血的整体掉率降低.

43.修复真灵火凤、督军毒蝎王由于释放火海、毒雾导致掉落物品数量不对的问题.

44.宗门NPC【悟法阁】开放主修功法的学习，玩家可以通过消耗宗门声望习得主修功法.