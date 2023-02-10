（V.0.28）2月10日定期更新

各位玩家好，我是《勇者之书》制作人Gtc
近期收到很多老玩家的反馈说，在版本更新之后需要重新刷天赋的问题。
关于这点一方面是因为我们制作组缺乏一定经验，其次又因为当时刚刚杨康，急着想带给大家新版本，所以不小心把之前玩家的天赋数据丢失了……
非常抱歉，给大家带来麻烦了……
如果老玩家还愿意尝试新天赋版本勇书的话，可以加群问管理要一下已经全都解锁的存档（QQ群：901011256）
以下是本次更新内容：
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新增设置-游戏，战斗速度：正常/快速
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新增在大地图中点击人物头像可以快捷进入角色天赋页面
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新增3个新成就：
【就这？】：击败任意一名困难级别的BOSS
【无人能挡】：击败任意一名炼狱级别的BOSS
【暴暴暴】：单次暴击伤害达到3000
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重做了第三章的双子BOSS将军/主教
之前的版本中，这两位双子BOSS的机制太多，玩家的学习成本过高，导致体验降低
现在起，魔法光束只会由【主教】发出，并且可以闪避、格挡
祭坛作为建筑物，只会由【将军】召出，并且可以作为掩体躲避【主教】的魔法光束
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略微降低BOSS火龙的伤害
专属纹章【龙怒】：回合开始时，每有一名敌方携带燃烧，随机释放一次自身技能（本次释放不计入冷却）
改为：回合开始时，若有敌方携带燃烧，自动释放一次自身技能（本次释放不计入冷却）
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降低了BOSS石头人血脉【滚石血脉】伤害
描述改为：护盾破裂后将触发山体崩塌，落下滚石（地图上会显示红色格预警），造成30点真实伤害
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大幅降低BOSS长耳跳鼠的伤害
【移动力血脉】：移动力翻倍
改为：移动距离变为5
专属纹章【大步流星】：移动距离+2，每移动1格后，下一次命中额外增加10点真实伤害，到达五格后封顶，并且命中后对敌方造成禁锢
改为：每移动1格后，下一次命中额外增加10点真实伤害
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热度1改为：会出现岩浆、毒池地形
关于之前热度1的内容：敌方携带噩梦纹章删除，现在起回归全难度通用
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热度9改为：杂货店【戴安娜】售价提升30%
之前热度9的内容：敌方主动进攻删除
我们重新修改了怪物AI，现在起全难度通用：变为触发了任意敌方警戒，则其他敌方也会开始进攻（精英、boss除外）
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法师4层天赋【炽热之焰】：岩浆上的其他友方造成战斗伤害后附带燃烧
改为：所有我方在岩浆上的战斗伤害暴击率额外提升15%并附带燃烧
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法师2层天赋【斗转星移】：自身的燃烧层数会在造成战斗伤害时转移给敌方
改为：释放技能时，敌方身上每2层燃烧会使自身魔法+1
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拳师6层天赋【铜墙铁壁】：可以格挡真实伤害
改为：格挡时减少100%伤害
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魔法池纹章【元素折磨】：对异常状态的敌方造成的战斗伤害时对该名敌方再一次施加其身上的异常状态及层数
改为：对异常状态的敌方造成的战斗伤害时对该名敌方再一次施加其身上的异常状态
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通用天赋【长生】的碎片解锁价格由500→200
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岩浆地形的暴击率加成20%→15%
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为了更好的区分，治疗、攻击技能释放的格子不再使用红色格子，变为绿色、紫色格子
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暂时删除了神秘房间中的小飞鞋事件，我们之后会想一个更完善的方案再重新推出此事件
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