（V.0.28）2月10日定期更新

各位玩家好，我是《勇者之书》制作人Gtc

近期收到很多老玩家的反馈说，在版本更新之后需要重新刷天赋的问题。

关于这点一方面是因为我们制作组缺乏一定经验，其次又因为当时刚刚杨康，急着想带给大家新版本，所以不小心把之前玩家的天赋数据丢失了……

非常抱歉，给大家带来麻烦了……

如果老玩家还愿意尝试新天赋版本勇书的话，可以加群问管理要一下已经全都解锁的存档（QQ群：901011256）

以下是本次更新内容：

新增设置-游戏，战斗速度：正常/快速

新增在大地图中点击人物头像可以快捷进入角色天赋页面

新增3个新成就：

【就这？】：击败任意一名困难级别的BOSS

【无人能挡】：击败任意一名炼狱级别的BOSS

【暴暴暴】：单次暴击伤害达到3000

重做了第三章的双子BOSS将军/主教

之前的版本中，这两位双子BOSS的机制太多，玩家的学习成本过高，导致体验降低

现在起，魔法光束只会由【主教】发出，并且可以闪避、格挡

祭坛作为建筑物，只会由【将军】召出，并且可以作为掩体躲避【主教】的魔法光束

略微降低BOSS火龙的伤害

专属纹章【龙怒】：回合开始时，每有一名敌方携带燃烧，随机释放一次自身技能（本次释放不计入冷却）

改为：回合开始时，若有敌方携带燃烧，自动释放一次自身技能（本次释放不计入冷却）

降低了BOSS石头人血脉【滚石血脉】伤害

描述改为：护盾破裂后将触发山体崩塌，落下滚石（地图上会显示红色格预警），造成30点真实伤害

大幅降低BOSS长耳跳鼠的伤害

【移动力血脉】：移动力翻倍

改为：移动距离变为5

专属纹章【大步流星】：移动距离+2，每移动1格后，下一次命中额外增加10点真实伤害，到达五格后封顶，并且命中后对敌方造成禁锢

改为：每移动1格后，下一次命中额外增加10点真实伤害