2月9日停服更新维护通知

关卡更新
新武器-冰火两极剑
获取途径：
可通过商城购买冰火两极剑礼包获得碎片合成
封炎更新
新英雄—张角
英雄属性：
生命值：1250；攻击力：110； 攻击速度：1.0秒/次；攻击类型：法术
范围：半径4.0格【远程】；护甲：20；护甲类型：炎甲
奥义-奇门遁甲：将附近5格内的敌人传送至目标点并眩晕3秒，冷却32秒；比武场效果为眩晕目标点周围的敌人。
光环-黄巾光环：光环内的普通单位杀死敌人有概率召唤自身的复制（复制体不能再召唤），同一时间最多存在X个单位。
被动-黄巾起义：张角攻击附带1.5/2/3/3.5%（1/5/10/12级）存活兵力的伤害，如果该值小于波次*8，则每次普通攻击造成击杀增加3/6/8/10包子，反之则减少。
封炎优化
修复吕蒙勤学刺猬视为刀枪单位的bug
吕蒙奥义攻击加成由1.2/1.5/1.8降低为1.1/1.3/1.5
黄忠奥义施法距离由77增加至1111
修复部分武将受伤不增加奥义CD的bug（高顺袁绍张郃甘宁）
17波小石头人生命值253→202
周瑜奥义冷却减2秒
咆哮神牛的攻击距离由1.6增加至2.0，火牛阵伤害翻倍
董卓大权独揽重做：董卓濒死时献祭自己当前生命值最高的部队单位，恢复等同于该单位生命值的血量
比武胜利包子减半（200变100，600变300）
11波的远程减免由8%增加至12%
发兵价格改动如下
点主：105
起始军饷：350
起始包子：150
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