2月9日停服更新维护通知

关卡更新

新武器-冰火两极剑

获取途径：

可通过商城购买冰火两极剑礼包获得碎片合成

封炎更新

新英雄—张角

英雄属性：

生命值：1250；攻击力：110； 攻击速度：1.0秒/次；攻击类型：法术

范围：半径4.0格【远程】；护甲：20；护甲类型：炎甲

奥义-奇门遁甲：将附近5格内的敌人传送至目标点并眩晕3秒，冷却32秒；比武场效果为眩晕目标点周围的敌人。

光环-黄巾光环：光环内的普通单位杀死敌人有概率召唤自身的复制（复制体不能再召唤），同一时间最多存在X个单位。

被动-黄巾起义：张角攻击附带1.5/2/3/3.5%（1/5/10/12级）存活兵力的伤害，如果该值小于波次*8，则每次普通攻击造成击杀增加3/6/8/10包子，反之则减少。

封炎优化

修复吕蒙勤学刺猬视为刀枪单位的bug

吕蒙奥义攻击加成由1.2/1.5/1.8降低为1.1/1.3/1.5

黄忠奥义施法距离由77增加至1111

修复部分武将受伤不增加奥义CD的bug（高顺袁绍张郃甘宁）

17波小石头人生命值253→202

周瑜奥义冷却减2秒

咆哮神牛的攻击距离由1.6增加至2.0，火牛阵伤害翻倍

董卓大权独揽重做：董卓濒死时献祭自己当前生命值最高的部队单位，恢复等同于该单位生命值的血量

比武胜利包子减半（200变100，600变300）

11波的远程减免由8%增加至12%

发兵价格改动如下

点主：105

起始军饷：350

起始包子：150