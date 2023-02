Share · View all patches · Build 10505648 · Last edited 8 February 2023 – 12:59:07 UTC by Wendy

English

############Content##############

[GPA]Added Profane of Succubus to the random loot list of GPA chests.

[Andarufira] If you have a good relationship with her, she will now agree to teach some spells.

简体中文

############Content##############

【GPA】在GPA箱子可能开出的物品中加入了魅魔信息素。

【安达露菲拉】如果你和她关系不错,她现在会同意教你一些法术。

Bad healthy conditions today. Need to take some rest.