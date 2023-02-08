自动存档现在有多个，将会循环保存
自动存档将会分地图，不会互相覆盖
查看委托后，委托不会消失，可再次查看
可以通过书本失去正面特性并获得特性点
仓库储存所有物品：已兼容装备，配件
商店中，盛产和稀缺商品名称颜色改变
打开交流面板时，会显示车上的人是否与他是熟人，用于叙旧
银行存款可以自行选择数量而不是固定数量
打造物品的耗时进行差异化处理
打造界面增加了不同页面的商品的跳转功能
打造页面可以自己选择排序方式
修复调味料没用，炸酱面 菌菇烩菜 什锦烩松茸 无法烹饪的问题
对一些文案，地图配置进行了勘误
优化了鸣笛声
WasteLand Express 废土快递 update for 8 February 2023
1.17版本更新
自动存档现在有多个，将会循环保存
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update