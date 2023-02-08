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WasteLand Express 废土快递 update for 8 February 2023

1.17版本更新

Share · View all patches · Build 10502582 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

自动存档现在有多个，将会循环保存
自动存档将会分地图，不会互相覆盖
查看委托后，委托不会消失，可再次查看
可以通过书本失去正面特性并获得特性点
仓库储存所有物品：已兼容装备，配件
商店中，盛产和稀缺商品名称颜色改变
打开交流面板时，会显示车上的人是否与他是熟人，用于叙旧
银行存款可以自行选择数量而不是固定数量
打造物品的耗时进行差异化处理
打造界面增加了不同页面的商品的跳转功能
打造页面可以自己选择排序方式
修复调味料没用，炸酱面 菌菇烩菜 什锦烩松茸 无法烹饪的问题
对一些文案，地图配置进行了勘误
优化了鸣笛声

Changed files in this update

Depot 1831251
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