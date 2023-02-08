自动存档现在有多个，将会循环保存

自动存档将会分地图，不会互相覆盖

查看委托后，委托不会消失，可再次查看

可以通过书本失去正面特性并获得特性点

仓库储存所有物品：已兼容装备，配件

商店中，盛产和稀缺商品名称颜色改变

打开交流面板时，会显示车上的人是否与他是熟人，用于叙旧

银行存款可以自行选择数量而不是固定数量

打造物品的耗时进行差异化处理

打造界面增加了不同页面的商品的跳转功能

打造页面可以自己选择排序方式

修复调味料没用，炸酱面 菌菇烩菜 什锦烩松茸 无法烹饪的问题

对一些文案，地图配置进行了勘误

优化了鸣笛声