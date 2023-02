[PlayTest v6] Update 20230207

Hello! This is the PlayTest v6 changelog.

I don't have enough time to translate it right now. Sorry for the inconvenience!

【此次更新的重点】

移除副武器及其相关的一切。

主武器更名为武器。

改动了许多现有的部件与模组,使它们更加实用。这些改动不仅仅是为了适应新的护盾机制、新的无副武器的武器+机体环境,有些模组的重做也改变了其定位与价值。

改版护盾机制,改为按次抵挡伤害(类似于一代里的护盾机制,但更加常见,也会衍生出更多的内容机制)。

过段时间,我会上传关于“为什么移除副武器”的开发日志长文。

【下个版本更新预告】

特殊属性的改版

天赋系统小幅度改版

战场道具改版

升级界面的新UI

新的生命流失机制,同时游戏里的受到n点伤害、失去生命值/护盾值、流失n点生命值等不同的机制与说法将以新的规范来统一。

下个版本仍以现有内容的改版为主,没有什么新内容。在下个版本之后,我将逐步开发新内容。

【零零散散的其它更新内容】

新增功能:现在可使用鼠标滚轮来升降天赋。

新增功能:现在可按住Shift来快速升降天赋。

回调一部分战斗等级提升的经验需求。将来还会继续调整。目前暂时调整为了一个比较有特征的公式以便于数据处理与分析。暂时移除了战斗等级升级所需经验值的上限限制。

增加6个与天赋、多层挑战有关的音效。

用于排行榜区分数据的版本号从0.0.8升至0.0.9。

因版本变化较大,清空旧版本排行榜数据。

排行榜开始记录每局开始的战斗等级,但暂未在游戏内显示。

由于副武器移除,主页、排行榜界面、游戏结束界面的相关元素也被同步移除,导致留下了一片空间,新的布局待未来设计后实装。

玩家基础生命上限:30→20

玩家基础护盾上限:10→1

现在,完成关卡后将恢复所有生命值与护盾值。

难度选项 有限补给:战斗阶段结束时仅恢复50%护盾值 → 战斗阶段结束时不再恢复生命值,但正常恢复护盾值。

天赋 护盾上限:+10%护盾值→+1护盾值,最高5级→最高3级,消耗天赋点由1倍升至5倍。

暂时移除恢复护盾类战场道具,待未来与其它战场道具一起重制。

新增机制:失去护盾值时,不再触发受伤类特效。此改动为应对新版护盾的临时改动,在下个版本还会引入新的机制。

暂时移除了所有敌人的射击(召唤新的小兵)能力。

关卡时间长度基础值由20上升至30。

击杀Boss所带来的关卡进度推进,由 [ 30%关卡长度 / Boss数量 ] 降低至 [ 20%关卡长度 / Boss数量 ]。

击杀小兵所带来的关卡进度推进,由 [ 1/6 / 小兵生成速率 ] 提升至 [ 1/3 / 小兵生成速率 ]。 (在100%小兵生成速率下,平均每秒生成2个小兵)

大幅提高了单次力的力度限制上限值,足以将小兵弹至墙壁。

升级 火药回收:恢复5点护盾值→恢复5点生命值。

升级 额外护盾:改名为额外恢复,恢复5点护盾值→恢复5点生命值。

升级 医疗补给:不再需要,已移除。

升级 随机强化:不再产出“护盾上限”强化。

升级 防御型导弹:护盾上限+10% → 生命上限+10%。

升级 防御型榴弹:效果重做为 每失去1点护盾值,发射2x等级枚榴弹。

武器 守护者:屏障的击退力不再取决于敌人的体型与移动速度,而是与屏障面积成正比。

守护者模组 巨型屏障:不再提升屏障击退力。

守护者模组 屏障强化:屏障能量消耗x180%→x150%。

守护者模组 重型屏障:移除 移动速度x50%、能量恢复x80%,新增 子弹射程x60%。

守护者模组 高速守护:移除 屏障击退力x150%,新增 移动速度x120%。

守护者模组 突击模式:屏障存在期间,攻击速度x120%→x150%。

武器 左轮枪:移除 能量恢复x110%,新增 子弹射程x150%、暴击几率+30%。

左轮枪模组 扩容弹匣:移除 能量恢复x80%,新增 生命上限x75%。

左轮枪模组 重型子弹:不再增加射击的能量消耗,但也降低了攻击力与子弹体积加成。

新增 左轮枪模组 轻装训练:能量上限x60%,散射角度-20。

武器 追踪者:移除 散射角度+10,新增 生命上限x75%。

追踪者模组 近战精通:子弹射程x60%→x50%,近战距离60%子弹射程→100%子弹射程。在近战状态中暴击效果+50%→属性变化暴击效果+50%。

追踪者模组 危机反应:恢复能量值→恢复生命值,移除护盾上限x120%,移除生命上限x60%,新增护盾上限-2。

机体 毁灭者:移除攻击力x120%,护盾上限x150%→护盾上限+1,新增生命上限x120%。技能爆炸范围提升50%,爆炸伤害提升至原先的3倍。

毁灭者模组 生存特化:护盾上限x150%→护盾上限+1。

毁灭者模组 虚假自信:移除护盾上限x120%。

狙击手模组 长期部署:恢复护盾值→恢复生命值。

狙击手模组 防御地雷:能量消耗降低50%。

机体 游侠:新增属性变化 护盾值-1。当因能量不足而中止突进时,将播放能量不足的音效。

新增游侠模组 狂热射手:生命上限x50% ,攻击速度x120% ,子弹速度x150%。

游侠模组 闪避射击:新增 角色体型x60%。新增效果 如果使用突进时未处于移动状态,则仍朝瞄准位置突进。

游侠模组 节能模式:重做为超频突进 新增属性变化 能量恢复x110% 突进能耗与突进速度由降低改为增加。

游侠模组 爆裂冲撞:冲刺能量消耗x200%→x150%,新增 角色体型x200%。面积成长系数由3降低至1,伤害系数由0.03降低至0.01。新增 突进过程中撞到敌人也可以触发效果。

修改了战斗场景左上角玩家资源HUD中每点护盾值对应的横向长度,使每点护盾值的占地面积类似于一个正方形。此为应对新版护盾的临时改动,未来会继续优化UI显示。

升级界面左下角按钮改为暂停[ESC],移除跳过按钮的快捷键。

修复从升级界面出来后,左下角按钮的文本会变为“返回”的bug。