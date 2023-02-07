【2023/02/07 16:10 更新内容】

1.修复了战斗结束后卡在加载界面的问题
2.修复了蓬莱镇饭店服务无法获得「蟠桃饭」菜谱的问题
3.修复了「星落神剑」连招「冷却归零」招式错误的问题
4.修复了自宅庭院「参悟遗忘」错误的问题
5.修复了拜师互动条件「势力态度」显示错误的问题
6.修正了「参悟遗忘」的文字显示错误问题
7.调优了部分快捷键反馈
8.调优了游戏存读档文件的机制
9.修正了部分功法数值溢出的问题
10.修正了部分「争斗」的数据设计
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1.修复了战斗结束后卡在加载界面的问题
2.修复了蓬莱镇饭店服务无法获得「蟠桃饭」菜谱的问题
3.修复了「星落神剑」连招「冷却归零」招式错误的问题
4.修复了自宅庭院「参悟遗忘」错误的问题
5.修复了拜师互动条件「势力态度」显示错误的问题
6.修正了「参悟遗忘」的文字显示错误问题
7.调优了部分快捷键反馈
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