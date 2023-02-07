2月7日 v1.2.3 Beta 新卡牌更新

综合

卡牌交互界面更新，统一了事件里卡牌交互的界面调用。

动态背景选项实际生效，现在会影响到隙间小屋是否使用动态资源。

卡牌奖励界面，放弃卡牌按钮不再可以多次点击。

博丽灵梦、河城荷取、饭纲丸龙、西行寺幽幽子的动画表现有所提升。

最终敌人的攻击弹幕已更新。

敌人

克劳恩皮丝的生命值略微增加。

溺水少女的攻击和生命值略微下降。

卡牌

现在收藏界面内，直接显示衍生卡牌。

新增灵梦卡牌：「驱邪除瘟」、「博丽庙会」、「幻想一重」、「御神酒」。这四张卡牌暂时没有卡图。

新增绿色中立卡牌：「即席菩提」、「狸猫的变身学校」、「花鸟风月」。

新增双色中立卡牌：「阴阳玉女王」、「五谷丰登米之浴」、「樱花闪闪」、「极彩沛雨」、「生命游戏」、「黑暗演舞」、「剧毒抹消」、「烈虹真拳」、「月下的腹鼓舞」。

重做了「逆鳞的惊涛」，现在它施加「溺水」。

「逆转结界」护盾4/6→3/5。

「蘑菇专家」初始就从3张牌中选择。现在可以预览衍生牌。

「沐浴星尘」升级不再提高格挡，而是降低费用2R→2R/1R。

「埴轮造形」重做，现在同时造成伤害和格挡，复制时取最大值。（对象牌的护盾被记作格挡）

「天降的月兔」添加衍生牌张数2/4→2/3。

「凤翼天翔」和「陷入贫困」的攻击变为2段，具有精准。

「邪仙秘法」现在升级牌库中的牌同时，也会升级战斗中对应的那一张。

「遗失的羽衣」卡图更新。

厄运牌的边框现在会区分稀有度。

展品

「月狂枪」不再限制为玩家回合内，否则卡牌「女仆秘技」的弃牌不会触发。

「魔导书」现在可以跳过选择卡牌。

当你拥有「自行车」类展品时，选择卡牌界面内的卡牌会被升级。（之前会在选择后升级，这会让一些玩家困惑）

「旧式巫女服」、「魔导书」、「平凡的刀」图标更新。

一个制作中事件的展品从收藏界面里移除。

事件

「古明地觉：觉医生的心理咨询」选项一重做，现在古明地觉会从三张符合条件的牌中选择一张给玩家。

修正了一个错误：「爱塔妮缇拉尔瓦：鳞粉迫近」选项三变化一张牌，不应该能以厄运为目标。