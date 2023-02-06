Ver 0.9000

修复BUG

1.战斗中的"战意"buff暴击提升效果错误

2.佩饰耐久降为0后依然为战斗角色提供生命与暴击加成

功能调整

1.降低装备“鞋子”“佩饰”提供的暴击概率加成

2.降低“洞察”属性对暴击概率的加成

3.战斗指令“动如雷霆”对暴击概率提升从45%调整为20%

4.“战意”buff暴击概率提升从50%调整为25%

5.暴击伤害从1.5-2.0倍提升至2-3倍

6.降低弟子在江湖历练过程中被仇敌门派攻击的概率

7.江湖历练被攻击并被俘虏的概率将判断对方门派与历练弟子弟子的实力决定

8.调整道具结算规则(普通战斗不会获得“盖世神功”品级的功法，门派战斗在击败对方掌门前不会掉落门派功法)

9.玩家遭到进攻后驻守山门的弟子会先出击如果山门弟子战败，再选择门派内弟子进行第二次反击

10.山贼进攻玩家第二波敌人会出现小Boss

11.门派威望对敌人强度加成提升

12.简化交易操作（除门派贸易外，开始交易改为确认交易，无需再在对话框中确认一遍）

13.交易中出售给NPC商店的道具价格从十分之一调整为二分之一

14.降低武学心得提升效果，同时增加效果上下限（下限30上限300）

15.“时运不济”效果从被侵犯概率提升50%调整为提升100%

16.降低学徒弟子特训属性提升量

17.降低角色年老后属性衰减速度

18.调整分舵指令效率加成对应的各项角色属性并在分舵中鼠标指向指令文字给与显示

19.调整战斗受击后的文字内容显示

20.弟子列表筛选空闲状态弟子增加排除当前驻守分舵的角色