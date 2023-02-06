谢谢大家的游玩和支持！现在修复了一些bug，进行了一些优化，
1.现在按F键可以快速使用钓鱼竿钓鱼，不过还是要站在水边才能钓鱼。
2.修复了打非常爽公司保安的任务，交任务时不扣减任务物品的bug
3.偷猎者徽章会在原来的位置刷新，交多少次这个任务都可以
4.土豆和火腿肠现在村里小卖部、饭店、集市都有卖了，原来太难找根本找不到
5.修复了西红柿炒蛋的合成材料居然是奇异果和鸡蛋的bug
感谢大家的支持和游玩，非常谢谢！等bug修一修，版本稳定了，咱们就开始更新一些新内容了哈。
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1.现在按F键可以快速使用钓鱼竿钓鱼，不过还是要站在水边才能钓鱼。
2.修复了打非常爽公司保安的任务，交任务时不扣减任务物品的bug
3.偷猎者徽章会在原来的位置刷新，交多少次这个任务都可以
4.土豆和火腿肠现在村里小卖部、饭店、集市都有卖了，原来太难找根本找不到
5.修复了西红柿炒蛋的合成材料居然是奇异果和鸡蛋的bug
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