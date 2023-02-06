大家好，这里是弥渳工作室，今天根据大家的游玩反馈，给大家带来新的游戏更新，祝大家元宵节快乐，后续内容我们正在加紧制作中，感谢大家对游戏的支持

【实习班主任V1.0.2版本更新列表】

· 降低前期任务惩罚力度

· 降低部分学生初始压力值，减少前期高压力学生数量

· 增加前期活动小游戏降低的压力，降低中期压力失控的几率

· 优化送礼答复文本

· 修复部分文本错误