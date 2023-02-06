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实习班主任 Practice Teacher update for 6 February 2023

实习班主任V1.0.2版本更新列表

Share · View all patches · Build 10484623 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

大家好，这里是弥渳工作室，今天根据大家的游玩反馈，给大家带来新的游戏更新，祝大家元宵节快乐，后续内容我们正在加紧制作中，感谢大家对游戏的支持

【实习班主任V1.0.2版本更新列表】

· 降低前期任务惩罚力度
· 降低部分学生初始压力值，减少前期高压力学生数量
· 增加前期活动小游戏降低的压力，降低中期压力失控的几率
· 优化送礼答复文本
· 修复部分文本错误

Changed files in this update

Depot 2134581
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