.Improvement of the connection in the shot client server client.

.Adjustment of cage shot damage with parameters 30 to 40 per M4 weapon bullet

PT:

.Melhoramento da conecção no tiro cliente servidor cliente.

.Acerto do dano do tiro na cageça com os parametros 30 a 40 por bala da arma M4