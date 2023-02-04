1.加强了封魔配置的火力以及切换时的火力加成

2.加强了秘仪配置的火力

3.调整了3面之后的boss出现隐藏阶段的规则的前置条件，现在必须先使用当前所选的机体通关过一次当前所选难度

4.调整了4boss符卡死奥义「生命悬线」的残机扣除逻辑，现在每扣除1残机所需要的连线数量分别为：

L难度：3根 H难度：5根 N难度：7根 E难度：9根

5.调整了符卡死奥义「生命悬线」魂灯的初始无敌时间

6.符卡死奥义「生命悬线」在L难度下去除了魂灯的体术判定

7.符卡死奥义「生命悬线」增加了开始时的文字机制提示

8.符卡死奥义「生命悬线」当魂灯与自机连线时，魂灯会变成红色

9.调整了锁链子弹和岩石敌人的边缘效果，使其更明显

10.调整了佛法和天道配置的蓄力音效的音量大小

11.调整了EXboss符卡「逢魔决战」和「于灰烬中重生」当中太阳发射的激光预计线，现在预计会统一为最大长度

12.调整了EXboss符卡「永恒不灭的三连城」的难度

13.修复了音乐室的文本错误

14.修复了通关时会导致解锁的BGM重新锁上的bug

15.修复了通关本篇6面时，replay会显示st6而不是clear的bug

16.删除了自机死亡扣除最大得点的规则

17.删除了最大得点会随时间降低的规则

*请注意，更新R1.02版本后，原有rep有可能会播放不正确，如需播放旧版本rep，可以在属性设置中将版本向前调整

希望大家玩的开心