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删除所有解锁纹章的勇者任务，改为局外勇者升级时的额外奖励（之前完成过任务但等级为达到的玩家也不用担心，已经单独为你们提前解锁了这些纹章）
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未解锁的纹章现在也可以在纹章图鉴中查看
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战斗准备阶段现在可以修改/学习天赋了
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勇者转职等级由8级变为7级
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高级道具【神秘树枝】：下三次升级时只会出现最高级的属性加点，但升级所需的经验宝珠翻倍
改为：下三次升级时只会出现最高级的属性加点，但升级所需的经验宝珠+50%
特级道具【世界树果实】：升级时只会出现最高级的属性加点，但升级所需的经验宝珠翻倍
改为：升级时所有属性加点有额外加成
（一起食用效果更加）
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牧师天赋【进阶自愈】与【自愈】之前是覆盖关系，现在改为可以同时拥有这两种增益
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牧师天赋【暴击治疗】/刺客天赋【绝命毒师】现在起可以享受许多暴击类的纹章加成（但注意，这两者并不属于战斗伤害）
本次适配的纹章包括：【专注】/【压制】/【心眼】/【焦灼】/【硬汉】/【生命源泉】/【气定神闲】/【花火】/【双·电光火石】
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删除刺客6层天赋【瘟毒爆炸】：每层中毒变为扣除1%最大生命值，生效时扣除所有中毒层数
新增6层天赋【暗影条约】：暗影状态时暴击率+50%
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剑士3层天赋【抗性窃取】：对易伤的敌方造成战斗伤害后，移除该名敌方身上的所有易伤，窃取易伤扣除的双抗
改为：击杀易伤的敌方后，窃取易伤扣除的双抗
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重甲2层天赋【禁锢之力】：被守护的友方造成战斗伤害附加禁锢
改为：临近格的敌方受到战斗伤害后附加禁锢
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之前【治疗】与【生命恢复】的关系暧昧，现在起会区分开这两者
既，【治疗】与魔防挂钩（分为少量、中量、大量），【生命恢复】则会写标明具体恢复多少生命
但在逻辑上，【治疗】属于【生命恢复】的一种手段
（下文中修改的许多魔防池纹章都与本项有关）
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异常状态【中毒】/【燃烧】最大层数99层改回不限制层数
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异常状态【易伤】/增益效果【坚硬】最大层数10层提升至20层
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挑战关卡【伤害计数器】生命值由100000降低为30000
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优化了法师的反击动画速度
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优化了牧师攻击弹道速度
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修复了精英熊血脉【泰山血脉】受到挑衅后异常的BUG
稀有纹章（蓝）
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技巧池【黑暗收割】
原效果：
暴击击杀后，获得少量生命恢复
暴击击杀后，获得中量生命恢复
暴击击杀后，获得大量生命恢复
改为：【技术储备】
每当造成战斗伤害但未触发暴击时，自身技巧+3，直至下次触发暴击
每当造成战斗伤害但未触发暴击时，自身技巧+6，直至下次触发暴击
每当造成战斗伤害但未触发暴击时，自身技巧+9，直至下次触发暴击
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魔防池【凯旋】
原效果：
使用技能后，获得少量治疗
使用技能后，获得中量治疗
使用技能后，获得大量治疗
改为：
使用技能后，恢复最大生命值10%
使用技能后，恢复最大生命值20%
使用技能后，恢复最大生命值30%
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魔防池【吸收】
原效果：
每当击败一名敌方后，对自身施加少量治疗
每当击败一名敌方后，对自身施加中量治疗
每当击败一名敌方后，对自身施加大量治疗
改为：
每当击败一名敌方后，对生命值最低的我方单位施加少量治疗
每当击败一名敌方后，对生命值最低的我方单位施加中量治疗
每当击败一名敌方后，对生命值最低的我方单位施加大量治疗
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防守池【生命源泉】
原效果：
自身被暴击时，获得少量治疗
自身被暴击时，获得中量治疗
自身被暴击时，获得大量治疗
改为：
自身被暴击时，恢复最大生命值10%
自身被暴击时，恢复最大生命值20%
自身被暴击时，恢复最大生命值30%
史诗纹章（紫）
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生命池【肌肉记忆】
原效果：
最大生命值的10%加成给力量，力量的20%加成给最大生命值（不可循环）
最大生命值的20%加成给力量，力量的30%加成给最大生命值（不可循环）
改为：
回合开始时最大生命值的10%加成给力量，力量的20%加成给最大生命值（不可循环）
回合开始时最大生命值的20%加成给力量，力量的30%加成给最大生命值（不可循环）
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魔防池【伯乐】
原效果：
对我方施加治疗时，该名队友获得一次护盾
对我方施加治疗时，我方全体都获得一次护盾
改为：
对我方施加治疗时，该名队友获得一次护盾
对我方施加治疗时，该名队友与自身都获得一次护盾
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士气池【复仇】
原效果：
每格挡一次，战斗伤害提升10%，未触发格挡时层数清零
每格挡一次，战斗伤害提升20%，未触发格挡时层数清零
改为：
每格挡一次，战斗伤害提升10%，未触发格挡时层数清零（至多10次）
每格挡一次，战斗伤害提升20%，未触发格挡时层数清零（至多10次）
传说纹章（橙）
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魔防池【有奶无盾】
原效果：
回合开始时对自身施加大量治疗，但永远无法再获得护盾
改为：【丹青】
自身治疗量翻倍，但永远无法再获得护盾
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速度池【诸神黄昏】
原效果：
每当闪避时，随机对自身攻击范围内的一名敌人释放天雷，造成50%速度属性值的真实伤害
改为：
每当闪避时，随机对自身攻击范围内的一名敌人释放天雷，造成100%速度属性值的真实伤害
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力量池【带盾冲击】
原效果：
对决、看破时附带60%护盾量的真实伤害
改为：
对决、看破时附带50%护盾量的真实伤害
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速度池【神偷】
原效果：
回合结束时，窃取攻击范围内所有单位1点速度/士气属性
改为：
回合结束时，窃取攻击范围内所有单位2点速度
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防守池【无畏】
原效果：
每当受到伤害时，产生坟地，并且坟地的数量和效果可以叠加
改为：
每当受到伤害时，产生坟地，并且坟地的数量和效果可以叠加（至多3次）
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速度池【速度压制】
原效果：
每当速度高于对方10点时，对决、看破时攻击次数+1
改为：
每当速度高于对方10点时，对决、看破时攻击次数+1（至多5次）
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技巧池【烈焰】
原效果：
暴击后在敌方身上产生燃烧效果
改为：
战斗伤害暴击后对敌方施加燃烧
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