高级道具【神秘树枝】：下三次升级时只会出现最高级的属性加点，但升级所需的经验宝珠翻倍 改为：下三次升级时只会出现最高级的属性加点，但升级所需的经验宝珠+50%

未解锁的纹章现在也可以在纹章图鉴中查看

删除所有解锁纹章的勇者任务，改为局外勇者升级时的额外奖励（之前完成过任务但等级为达到的玩家也不用担心，已经单独为你们提前解锁了这些纹章）

特级道具【世界树果实】：升级时只会出现最高级的属性加点，但升级所需的经验宝珠翻倍

改为：升级时所有属性加点有额外加成

（一起食用效果更加）

牧师天赋【进阶自愈】与【自愈】之前是覆盖关系，现在改为可以同时拥有这两种增益

牧师天赋【暴击治疗】/刺客天赋【绝命毒师】现在起可以享受许多暴击类的纹章加成（但注意，这两者并不属于战斗伤害）

本次适配的纹章包括：【专注】/【压制】/【心眼】/【焦灼】/【硬汉】/【生命源泉】/【气定神闲】/【花火】/【双·电光火石】

删除刺客6层天赋【瘟毒爆炸】：每层中毒变为扣除1%最大生命值，生效时扣除所有中毒层数

新增6层天赋【暗影条约】：暗影状态时暴击率+50%

剑士3层天赋【抗性窃取】：对易伤的敌方造成战斗伤害后，移除该名敌方身上的所有易伤，窃取易伤扣除的双抗

改为：击杀易伤的敌方后，窃取易伤扣除的双抗

重甲2层天赋【禁锢之力】：被守护的友方造成战斗伤害附加禁锢

改为：临近格的敌方受到战斗伤害后附加禁锢

之前【治疗】与【生命恢复】的关系暧昧，现在起会区分开这两者

既，【治疗】与魔防挂钩（分为少量、中量、大量），【生命恢复】则会写标明具体恢复多少生命

但在逻辑上，【治疗】属于【生命恢复】的一种手段

（下文中修改的许多魔防池纹章都与本项有关）

异常状态【中毒】/【燃烧】最大层数99层改回不限制层数

异常状态【易伤】/增益效果【坚硬】最大层数10层提升至20层

挑战关卡【伤害计数器】生命值由100000降低为30000

优化了法师的反击动画速度

优化了牧师攻击弹道速度