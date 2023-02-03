●新增

1.功勋官现在售卖逆天改命卷

2."魔星"后卿增加掉落一把传奇太刀

●BUG修复

1.修复战争瑟银护腿等级描述错误的问题

2.修复朱雀炽焰长袍爆伤增加异常的情况

3.修复学习神赐技能风暴抉择时会对所有友军增加该技能

4.修复天碑纹腿描述错误的问题

5.修复符石风怒没有成功生效的问题

6.修复火凤燎原文字描述错误问题

●装备调整

1.诡异物质 特效:不详之力效果由战斗开始时失去50%生命值改为获得不详之力后每回合失去10%最大生命值

●人物调整

赵云

1.修复"龙魄击"没有吃到技能等级加成的问题

2.【专属神赐】天翔之龙效果由龙魄击伤增加一段群体伤害，独立技能伤害+20%，最终伤害+20%更改为龙魄击会额外释放一次更为巨大的龙形波，增加一段单体伤害及一段群体伤害，所有数值提高至30%

3.【专属神赐】龙鸣独立技能伤害+35%，最终伤害+15%提高至45%，25%

吴国太

1.修复吴国太不是三国人物的问题

诸葛孔明

1.【专属神赐】"张陵剑"伤害公式敌人防御由2降低至0.2，并额外增加2点魔法攻击伤害系数

沙和尚

1.【专属神赐】"卷帘击"增强强化版的卷帘击伤害

2.修复"流沙乱舞"伤害属性错误的问题

雪清寒

1.【专属神赐】"飞雪神剑诀"你的飞霜落雪剑会再次释放，攻击系数提高15，这次伤害提高55%，挑战为会额外释放2次，攻击系数提高25

天蓬元帅

1.【专属神赐】"净世"增加额外效果，神霄净世诀伤害提高50%，最终伤害+25%

阿语

1.【专属神赐】新增"心灵吞噬"，灵魂鞭笞伤害+20%，造成任何伤害会吸取目标200点魔法攻击力

2.【专属神赐】新增"精神鞭笞"，灵魂鞭笞伤害+50%，魔法暴击率+15%

曹操

1.霸道真气每次增加状态效果系数时由1提高至2

法海

1.【专属神赐】"天龙伏魔"，大威天龙再次释放几率由50%提高至100%

华佗

1.【专属神赐】"强行续命"持续时间提高至2回合，但是不再能够在战斗外释放

晴明

1.【专属神赐】修复"阴阳符法"加到自己身上的问题

小痔

1.【专属神赐】修复"痔疮传染"加到自己身上的问题

龙马

1.【专属神赐】修复"阿修罗"加成错误的问题

玛莎

1.【专属神赐】初级技能精研 技能伤害由125%提高至175%

2.【专属神赐】高级技能精研 技能伤害由125%提高至175%

3.【专属神赐】魔法公式 魔法暴击率+30%，你的魔法有10%的几率再次释放提高至45%，15%

维利

1.【专属神赐】修炼·每日挥拳万次 伤害由75%提高至225%

2.【专属神赐】修炼·打通经脉 1-45级技能伤害+50%，所有伤害+50%，暴击伤害+30%提高至65%，65%，45%

狗逍遥

1.【专属神赐】莫名剑法，伤害由3333+己·物理攻击x33-敌·物理防御x1.5提高至3888+己·物理攻击x38-敌·物理防御x1.2

小白龙

1.【专属神赐】龙啖 增强伤害

2.【专属神赐】神龙血脉 加成由75%提高至100%

3.【专属神赐】真龙血脉 加成由75%提高至100%

摇光

1.【专属神赐】混元宝术 40-45级技能伤害+45%提高至75%

2.【专属神赐】圣盾术 受到的所有伤害降低2000提高至2500

智甚

1.【专属神赐】佛动山河 1-45级技能伤害+50%，最终伤害+50%提高至75%，75%

诸葛孔明

1.【专属神赐】弃文从武 物理攻击+150提高至250

2.【专属神赐】计中妙计 最终伤害由10%提高至20%

大羿

1.【专属神赐】增加新的神赐 射日

丁一修

1.【专属神赐】无情连打 攻击次数+1提高至+2

2.【专属神赐】绣春刀伤害由50%提高至150%

3.【专属神赐】加钱神功 最终伤害+25%提高至35%

布兰德瓦登

1.【专属神赐】真实伤害 新增效果再次释放的半人马奔腾会额外造成一段伤害