游戏进度更新 V 0.2

本次游戏内容更新如下：
更新新角色（护士）CG剧情，可以通过完成对应角色的游戏难度，以用来解锁CG。
游戏难度调整：
游戏关卡内的基础方块种类，由LV 1/2/3 的 8/11/15 下降到7/9/12
难度收益调整:
为了鼓励玩家挑战更高难度，增加挑战积极性。每次消除收益固定为1金币，调整为LV 1/2/3的 1/2/3金币。
下次更新计划：
推出第三名角色（女仆）的CG。
DLC还在审核中。
反馈交流请加Q群 532643550
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更新新角色（护士）CG剧情，可以通过完成对应角色的游戏难度，以用来解锁CG。
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游戏关卡内的基础方块种类，由LV 1/2/3 的 8/11/15 下降到7/9/12
难度收益调整:
为了鼓励玩家挑战更高难度，增加挑战积极性。每次消除收益固定为1金币，调整为LV 1/2/3的 1/2/3金币。
下次更新计划：
推出第三名角色（女仆）的CG。
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