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GirlPuzzle 2 update for 2 February 2023

游戏进度更新 V 0.2

Share · View all patches · Build 10459028 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次游戏内容更新如下：
更新新角色（护士）CG剧情，可以通过完成对应角色的游戏难度，以用来解锁CG。

游戏难度调整：
游戏关卡内的基础方块种类，由LV 1/2/3 的 8/11/15 下降到7/9/12

难度收益调整:
为了鼓励玩家挑战更高难度，增加挑战积极性。每次消除收益固定为1金币，调整为LV 1/2/3的 1/2/3金币。

下次更新计划：
推出第三名角色（女仆）的CG。

DLC还在审核中。

反馈交流请加Q群 532643550

Changed files in this update

Depot 2268881
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