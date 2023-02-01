《古剑奇谭网络版 海外版》2月2日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年2月2日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城上新

通宝商城上架全新天衣外装【天衣·捣寒凌香】，附赠外观动作【剋傲】，账号下同体型共享。

全新主题节开启

活动开启后，完成相关任务可获取惜时令，满足条件可领取尘晶、照影·狐芦叟等。

节令卡：

购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取头像奖励，并获得下一季节令卡折扣券！

获得节令卡后，满足对应的充消或者惜时令条件，可在界面上领取丰厚奖励，其中账号共享奖励仅可领取一次。

节令卡为账号共享道具，不可重复激活。

活动期间，未购买激活节令卡前积累的充消、惜时令，在激活后也将计算入奖励条件。

本季节令卡持续时间至2023年3月23日5时59分59秒，届时活动期间获得充消、惜时令数额将在下一季活动重新计算，同时需要获得新一季节令卡方可继续参与活动。

充消：

累计充消享好礼！

累计消费600通宝可获：挂饰【奔个彩头】。

累计消费1200通宝可获：挂饰【道旅舒安】。

累计消费1800通宝可获：挂饰【戏涟点花】。

累计消费2400通宝可获：挂饰【丰年瑞兆】。

累计消费2880通宝可获：挂饰【绒雪绛霜】。

累计消费3660通宝可获：照影【鸿鹄公】。

累计消费4680通宝可获：特效动作挂饰【玉成霜截】。

☆活动更新

赏灯解谜

上元时节，十里游人接踵，万盏华灯竞辉，真是好不热闹！为庆此佳节，博物学会精心准备了若干谜题附于花灯之上，不知仙家弟子们可以解出几道呢？

境界抵达当前版本最高等级的仙家弟子可点击问道修行右侧笔墨活动按钮，开始答题。

答题活动进度账号共享，活动期间内每个账号每日可参与一次。

☆任务调整

全新主线开启

听说伊琅相思与她的族人最近也来到荒狼原，如今正在无叶镇落脚。

☆列传调整

以下列传开放：

【比翼同芳】

【浮光冲斗匣·上】

【龙之影·上】

☆秘境调整

合道版本全新中型秘境开启

吉昌废城：埋藏于旱河尽头的宏伟废墟，曾是荒狼原上强盛一时的吉昌古国。灭国后，少量眷恋故国的族民留守城中，在吉昌祭师团的带领下利用阴明泉之力修行，暗中筹划着复国大计。

吉昌废城的普通难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年2月2日中午12时开启，体验难度将在2023年2月5日中午12时开启。探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，了解荒狼原的故事。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

☆数值调整

开放了高等级食谱、丹枢、祝符的配方和制造。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年2月2日