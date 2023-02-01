v1.2.2 Beta Major Update for Enemies

2月1日 v1.2.2 Beta 敌人重大更新

程序性优化

结算蓝点时，失去的展品也会被记入。

我对游戏流程中的随机，进行了一次整理，更加细分了各种子种子。

现在游戏的根种子更具分享性，例子：

第二幕和第三幕的首发事件完全由根种子决定。

玩家路线的选择对游戏流程影响更小，分享种子时不需要向对方说明自己的路线。

修复了一个结算顺序问题，该问题导致「折射日光」早于「神秘的披风」结算，现在后者可以抵挡前者的伤害。

敌人

如同之前的日志中所说，第二、三幕敌人强度会提高，尤其是他们对玩家闪避的处理能力。

调整之后Normal到Lunatic的难度差距会拉大。

预计这些调整会持续数个版本。

以下以1/2/3形式呈现的数值，分别表达Normal/Hard/Lunatic难度。

====第一幕====

射命丸文：

重做了射命丸文的弹幕演出。

生命值略微增加。

她的攻击伤害具有随机性。

她的一段攻击具有精准，出现几率下降。

三月精：

生命值略微增加。

她们的攻击伤害具有随机性。

斯塔的攻击变为2段。

====第二幕====

调整了普通敌人组队情况和分布。

废弃的要石、小幅提升数值。

侦察者、净化者具有2段攻击，小幅提升数值。

终结者、溺水少女全面提升数值。

河城荷取：

召唤出来的单位生命值提高。

她自己的生命值降低。

三名Boss的攻击段数都有一定程度的提高。

饭纲丸龙：

「贿赂」向手牌中添加，而不是抽牌堆。

现在她在所有难度下的数值完全相同，不同难度下初始具有0/1/2层「闪光三脚架」状态。

「闪光三脚架」也会提高她的攻击伤害，为普通攻击+2，为符卡攻击+4。

西行寺幽幽子：

现在一定回合后她攻击时额外对玩家施加一层「生者必灭」。

现在Lunatic难度下，数值与Hard难度相同；幽幽子会在开场直接召唤两个死蝶灵。（相当于开场她先动一回合）

死蝶灵从它出现的第三次行动开始，攻击时额外对玩家施加一层「生者必灭」。

「生者必灭」的结算时机改为玩家结束回合后，这意味弃牌过程中「飞刀」的攻击会先发生。

重做了一些她的动画和周身特效表现，后续版本中还会继续优化。

比那名居天子：

她以「天穹斩」为第一回合的行动。

现在难度不会影响她攻击的默认伤害，「无念无想的境界」提早一回合发生。

「无念无想的境界」回合的火力提升从2/2/3提高至2/3/4。

「天穹虹华之剑」每次施放后，下次的伤害提高值从4提高至6/8/10。

====第三幕====

调整了普通敌人组队情况和分布。

哆来咪：

0/1/2层梦境醒来的哆来咪，分别在6/5/4回合后成为「造梦者」。

「羽化梦蝶」的攻击段数变为4。

四季映姬：

生命值从200/220/240提高至239/249/259。

从第四次攻击开始变为精准，先前是第六次。

蕾米莉亚：

「Vampire Claw」的攻击段数从3/3/4提高至4，造成的负面状态回合数从3/3/4提高至3/4/5。

「Queen of Midnight」回合的火力提升从2/2/3提高至2/3/4。、

「Scarlet Devil」之后，会重置其常规回合行为，这意味着她不会立刻使用另外两个符卡了。

====最终幕====

修复了最终敌人让一部分玩家觉得难度还不够的问题。

她的生命值800/900/999→888/999/999。

「巨大的单片剪刀」在Hard难度提升为2层。

「前端很长的茶壶」不再区分难度，一律施加3回合负面效果。

「金字塔形状的积木」不再区分难度，一律限制抽10张牌。

「迸发光芒的长弓」不再根据难度调整状态卡池。（按照以前Lunatic的标准）

现在Lunatic难度下，数值与Hard难度相同；她会在开场时直接获得两个道具，第一回合就进行攻击。（相当于开场她先动一回合）

卡牌

「月相轮转」费用4U/2U→3U/2U，抽牌张数1→1/2。

「凝固时间」费用U→U/0。

「膨胀空间」不再是一张能力牌，而是一张具有放逐的技能牌，与其它的额外回合牌一致。

「天降的月兔」重做为获得1层天衣无缝，将一些「遗失的羽衣」洗入抽牌堆。

「独自玩耍」重做为技能牌。

「炉心融解」现在费用为0，初始即选择手牌放逐，升级后获得「幻虹」。

「天水的奇迹」获得格挡不再逐一生效。

这导致它的一些组合效应被减弱（比如与「二色莲花蝶」），但调整的主要原因，是我不希望演出时间过长。

修复了一些卡牌关键字挂靠的错误。

展品

新增普通展品「平凡的刀」。

「艾哲红石」回调为原来的效果，但是生效时机依旧为玩家回合开始时（相比最初版本，第一回合就能获得一点火力）。

「世界的碎片」现在变化为一张稀有牌和一张罕见牌。

商店展品「智能音箱」品级普通→罕见。