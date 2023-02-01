1，新系统“BOSS挑战”
⑴目前“真”天梯采用此模式，后续会逐步添加供挑战的BOSS。
⑵防御门派：武当、少林、焚天
治疗门派：峨眉、全真
余门派为输出门派。
⑶队伍设定：（队伍界面快捷键：P）
BOSS挑战最高支持5人，就是最高5V1，不支持补位。
防御者最高1位，治疗者最高2位。
⑷仇恨值设定：BOSS会攻击仇恨值最高的。
防御者初始仇恨300，每次攻击仇恨获得比例300%
治疗和输出无初始仇恨，每次攻击仇恨获得比例40%
⑸队伍策略位对攻防的影响：
BOSS伤害提高到300%，气血提高到8倍，内力5倍，集气速度3倍
防御者降低被攻击伤害50%，降低伤害输出30%
输出者提高伤害输出40%
治疗者治疗仇恨比例60%，降低伤害输出30%，治疗量提高60%
⑹BOSS特效：每回合恢复一定比例气血，受其品质影响，范围3%~9%
2，治疗门派新增武学：（均为紫色招架功夫，修炼提高医疗和内力上限）
峨眉 峨眉动静决 峨眉高阶招架功夫，刚柔相济，内外兼修，动作似快而慢，快慢相间。
全真 长车贺兰 全真特性招架功夫，虽为招架功夫，却以内力修为为重。
3，治疗门派（峨眉、全真）所有内功、轻功、招架提高修炼增加医疗量。
4，天梯奖励修改：“真”天梯在声望、元宝、天赋点均为普通天梯双倍。
5，上版本焚天的橙色新内功“煞魔录”纳入出师奖励。
6，药店对话修改（因为上个版本起没有上限药物了）
7，战斗左下角添加“投降”按钮，直接放弃战斗。
江湖百异图 update for 1 February 2023
2023-02-01 V1.03 更新说明
1，新系统“BOSS挑战”
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