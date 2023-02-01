2023-02-01 V1.03 更新说明

1，新系统“BOSS挑战”

⑴目前“真”天梯采用此模式，后续会逐步添加供挑战的BOSS。

⑵防御门派：武当、少林、焚天

治疗门派：峨眉、全真

余门派为输出门派。

⑶队伍设定：（队伍界面快捷键：P）

BOSS挑战最高支持5人，就是最高5V1，不支持补位。

防御者最高1位，治疗者最高2位。

⑷仇恨值设定：BOSS会攻击仇恨值最高的。

防御者初始仇恨300，每次攻击仇恨获得比例300%

治疗和输出无初始仇恨，每次攻击仇恨获得比例40%

⑸队伍策略位对攻防的影响：

BOSS伤害提高到300%，气血提高到8倍，内力5倍，集气速度3倍

防御者降低被攻击伤害50%，降低伤害输出30%

输出者提高伤害输出40%

治疗者治疗仇恨比例60%，降低伤害输出30%，治疗量提高60%

⑹BOSS特效：每回合恢复一定比例气血，受其品质影响，范围3%~9%

2，治疗门派新增武学：（均为紫色招架功夫，修炼提高医疗和内力上限）

峨眉 峨眉动静决 峨眉高阶招架功夫，刚柔相济，内外兼修，动作似快而慢，快慢相间。

全真 长车贺兰 全真特性招架功夫，虽为招架功夫，却以内力修为为重。

3，治疗门派（峨眉、全真）所有内功、轻功、招架提高修炼增加医疗量。

4，天梯奖励修改：“真”天梯在声望、元宝、天赋点均为普通天梯双倍。

5，上版本焚天的橙色新内功“煞魔录”纳入出师奖励。

6，药店对话修改（因为上个版本起没有上限药物了）

7，战斗左下角添加“投降”按钮，直接放弃战斗。