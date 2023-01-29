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求闻编年史 ～ Gensokyo Recollection update for 29 January 2023

2023.1.29第八章更新补丁

Share · View all patches · Build 10428553 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次更新了第八章主线的所有内容，除此外，完善了诸多机制与内容：
特别强调更新的机制如下：
1.所有饰品、状态的乘算公式更新为加法公式
2.所有敌人的中毒、剧毒、外伤抗性大幅削弱
3.暴击回避与暴击率计算公式调整为减法
4.遇敌时，除先发制人和偷袭外，第一回合严格按照速度顺序执行。被偷袭敌人必定先手一回合，先发制人我方必定先手一回合
5.增加了敌人图鉴功能，在游戏开始或第七章结束时发送到重要物品
——————————————————————————————————————————
除此外，重大优化如下：
1.修复了战斗时可能黑屏的问题
2.右上角大地图不再遮挡对话框
3.主题UI变为蓝色调

Changed files in this update

Depot 2109011
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