[PlayTest v5] Update 20230129

Hello! This is the PlayTest v5 changelog.

I don't have enough time to translate it right now. Sorry for the inconvenience!

【此次更新的重点】

已移除合约系统及其相关机制。新增多层挑战机制,替代合约系统、成为局内难度系统的核心,可在准备阶段中开启并自由升降。

已移除局内的经济系统(芯片),改为每通过一层关卡选择一次升级。调整或重做了现有的大部分升级,使其与新的升级获取机制相匹配。

为了适配新的系统,本次更新暂时删除了一些内容。新系统旨在提升体验的流畅度和爽快感,但游戏体验(暂时)未必有以前的版本丰富。

【未来几周的开发计划概览】

已确定移除副武器,然而,由于新的武器和机体尚未开发完成,所以在此次更新中,暂时未移除副武器。在下个版本中,将移除副武器,并开放新的武器和机体。

升级系统刚完成改版,选择升级的界面是在旧版商店界面的基础上修改的,未来需要重新装修。另外,未来也将推出一项屏蔽指定升级的重要功能。关于升级刷新次数的机制也将逐步完善。

生命与护盾的改版。现有的生命与护盾系统玩起来感觉束手束脚,而在此次战斗玩法重做后,过关的方式、自保能力的价值、生命与护盾在角色属性中的地位都发生了变化,也会需要一套新的生命与护盾系统来配合这套新的战斗玩法。

战场道具的改版。由于升级不再具有稀有度划分了,从基础到传说的4级划分成为了战场道具的独一套品质划分机制,但也没什么必要继续分为4级了。计划简化为低级、中级、高级三个等级,更方便玩家区分与理解,也有利于未来设计新的战场道具相关的新升级。现有的战场道具相关升级届时也会被修改。

逐步实装大量的新升级,它们是为这个新版升级系统而打造的,同时部分设计会引入新的游戏机制。

敌人行动机制与刷新机制的重做。

所有哨兵相关升级暂时下架,哨兵可能会被调整为一种作用更大的防御手段。

【零零散散的其它更新内容】

暂时移除了几个不兼容当前战斗模式的难度选项,待重制后与未来的新难度选项一起更新。

修复后台播放音频相关bug。

修复在暂停界面中升级图标显示异常的bug。

炮手模组“狂野爆破”重做。

每级战斗等级升级的经验需求降低至之前的三分之一,并在90级后达到上限(10000经验/级)。

移除占位用的“开发中”副武器选项。

移除无伤连锁。

移除在20秒内完成关卡的分数加成。

移除在同一层关卡里击杀大量小兵的分数衰减机制。

在战斗阶段中,实际的小兵生成速率,不再在场上小兵数量较少时加速,也不再随着时间流逝而减速。

在常规关卡中,当关卡进度计时全满时,不再像之前那样生成Boss进入下一个阶段,而是消灭所有敌人并进入下一层关卡。

敌人(无论小兵或Boss)死亡时的分数结算机制改动:无论敌人以何种方式被摧毁,均会基于玩家对其造成的伤害提供分数。具体公式为,50%+50%x玩家对其造成的伤害/其最大生命值。

重做敌人生命成长曲线,使其与现在无合约系统的版本的玩家成长速率相匹配。

更改敌人刷新节奏:从每[1/小兵生成速率]秒生成1个小兵改为每[3/SQRT小兵生成速率]秒生成[6SQRT小兵生成速率(50%+关卡进度百分比)]个小兵。整体平均小兵数量为之前2倍。

小兵的基础移动速度提高100%,每层敌人行动速度成长由3%降低至1%。(不再需要通过敌人移速的快速成长来施加难度,但留一个微幅的成长以提供一个微妙的难度体验)

弹射类敌人撞墙掉血由60%改为50%,但强制向上取整,从而修复它们有时撞墙两次没死亡的bug。

导弹、哨兵、战场道具相关升级,加强或价格降低。

追踪型敌人的追踪能力降低。

玩家基础子弹速度由30提高至50。

调整各种类小兵的数值。

当小兵死亡时,不再减少Boss的生命值。

当小兵死亡时,关卡进度将推进 1/(6小兵生成速率) 秒。对于被召唤的小兵,效果减半。

当Boss死亡时,不再直接结束关卡,而是将关卡进度推进 30%关卡总时间长度/Boss数量 秒。

更改Boss生成规则,根据游戏参数“Boss数量”,各Boss将被均分于关卡进度的各个时间点。

Boss随时间流逝而狂暴变强不再是默认机制,将加入难度选项。

暂时移除所有Boss的射击能力,并将在未来重新设计所有Boss。

Boss的基础分数由1000降低至300。

暂时下架了部分不兼容当前版本玩法的升级,有待未来一起重制。

生成多个战场道具时,不再生成相同的品质,而是分别随机。

升级不再有品质与价格的区分。

随机强化不再有品质、价格、数值的浮动,固定提供2个单位量的属性强化。

每单位暴击率、能量恢复、能量上限由+5%提升至+10%。

导弹、地雷、战场道具的可重复获取升级,可重复获取上限均提升至10次。

“关卡时间长度”初始默认20秒,每层增加2秒,最多不超过60秒。

“敌人生成速率”每层递增10%,不再有上限。

新增游戏参数“关卡时间长度”、“Boss数量”、“刷新进度增长”。

移除特殊属性“初始芯片数”与游戏参数“芯片获取”及其相关天赋。

暂时移除Boss血条的显示。

优化玩家死亡后的敌人连爆与关卡结算动画播放流程。

优化输入检测。在准备阶段中,当鼠标在按钮上时,仍然禁止攻击型输入,但允许移动型输入。

大幅缩短战斗阶段中当玩家死亡或战斗进度条满时的敌人连爆动画的准备时间。

音乐音效优化。

优化关卡主题形状循环规则。

用于排行榜数据区分的游戏内版本号由v0.0.7升至v0.0.8。

排行榜移除旧版的合约与芯片等数据,增加多层挑战相关数据。