v1.2.1 Beta Event Update

1月28日 v1.2.1 Beta 事件更新
事件分布调整
我注意到，第一幕的独特事件数量较为完善，后续两幕则缺了不少，导致一些玩家会遇到事件抽完的情况（会以「博丽灵梦：偶遇抽完」替代）。
为了缓解这一情况，我重新分配了事件池，下面是这次调整之后的分布（为了简便，我将只列出事件的持有人）。
第一幕：今泉影狼/爱塔妮缇拉尔瓦/辉夜和妹红/米斯蒂娅/水桥帕露西/露米娅/因幡帝
第二幕：铃瑚/少名针妙丸/吉吊八千慧
第三幕：秘神的左右手/梅蒂欣/古明地觉
通用：依神姐妹
一二共享：上白泽慧音/多多良小伞/豪德寺三花/魂魄妖梦
二三共享：姬海棠果/键山雏/矢田寺成美/娜兹玲
第二幕首发事件：帕秋莉/纯狐/蕾米莉亚
第三幕首发事件：奥野田美宵/绵月丰姬/哆来咪
我们预计在后续一段事件，会补充一批二三幕事件，并同时微调分布。
首发事件调整
第二幕和第三幕都具有首发事件组，玩家遇到的第一个事件必然是其中之一。
在本次更新前，如果玩家在交易节点还没进入过相遇节点，将错过这组相遇。
在本次更新后，进入交易节点不会产生影响，玩家依然能遇到这组相遇中的一个。
「哆来咪：梦境通道」完全重制，新增选项：梦境寻宝。
它进入第三幕的初始事件组内（以前只有两个）。
选项一向玩家额外提供展品「境界感知仪」，我们将来也许会制作一个另一样式但功能相同的展品。
「帕秋莉：提炼光玉」对话有所调整。
其他事件调整
「键山雏：收集厄运」新增了一个选项，让玩家获得一张随机的厄运。对话有所调整。
「豪德寺三花：理财产品」选项一需要的金钱40 → 30-40。
「古明地觉：觉医生的心理咨询」选项一需要的金钱75 → 110-120，选项三生命恢复15-20 → 10-15。
「少名针妙丸：向稀有卡牌发起叛逆」选项三的最大生命值代价从25%提高到50%。
「姬海棠果：现在的传播之道」选项二金钱140-150 → 160-180，选项四生命恢复30-35 → 35-40。
一些事件新增了悬停Tooltip描述，说明细节，比如「蕾米莉亚：注定的重逢」。
展品
「瓶装灵魂」每一点能量转化金钱数量2→3。
「艾哲红石」开场将3张「折射日光」加入弃牌堆，而不是每回合加入。玩家回合开始时增加火力而不是结束。
「电脑配件」恢复能量40→50。
「狼天狗的盾牌」品级稀有→罕见。
「损坏的护符」品级普通→稀有。
卡牌
新的卡牌插图 4张琪露诺的基本卡 「妖精集结」
新的卡牌插图 「即席菩提」「狸猫变化」「樱花一闪」「五谷丰登米之浴」「极彩沛雨」「生命游戏」「剧毒抹消」「月下的腹鼓舞」「烈虹真拳」「虹龙阴阳玉」
完成的卡牌插图「幻视调律」
「常置阵」上一版里对初始伤害的修改4→5，漏了实装，现在修复了。（更新文档里是对的）
「自由飞行」费用1WR/WR→1WR/1。
「恶魔的女仆」失去生命3→1。
「隧穿效应」伤害6/9→8/10。
「一寸法师的末裔」效果现在可以叠加，伤害16/20→16/18。
「除秽」的描述上说明它随机的优先目标。（没有修改实际运行逻辑）
「表之月」纯化1→2。
其他
地图界面左上角显示现有金钱数量。
设置界面进行了一些优化。
Changed depots in alpha branch