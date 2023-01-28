v1.2.1 Beta Event Update

1月28日 v1.2.1 Beta 事件更新

事件分布调整

我注意到，第一幕的独特事件数量较为完善，后续两幕则缺了不少，导致一些玩家会遇到事件抽完的情况（会以「博丽灵梦：偶遇抽完」替代）。

为了缓解这一情况，我重新分配了事件池，下面是这次调整之后的分布（为了简便，我将只列出事件的持有人）。

第一幕：今泉影狼/爱塔妮缇拉尔瓦/辉夜和妹红/米斯蒂娅/水桥帕露西/露米娅/因幡帝

第二幕：铃瑚/少名针妙丸/吉吊八千慧

第三幕：秘神的左右手/梅蒂欣/古明地觉

通用：依神姐妹

一二共享：上白泽慧音/多多良小伞/豪德寺三花/魂魄妖梦

二三共享：姬海棠果/键山雏/矢田寺成美/娜兹玲

第二幕首发事件：帕秋莉/纯狐/蕾米莉亚

第三幕首发事件：奥野田美宵/绵月丰姬/哆来咪

我们预计在后续一段事件，会补充一批二三幕事件，并同时微调分布。

首发事件调整

第二幕和第三幕都具有首发事件组，玩家遇到的第一个事件必然是其中之一。

在本次更新前，如果玩家在交易节点还没进入过相遇节点，将错过这组相遇。

在本次更新后，进入交易节点不会产生影响，玩家依然能遇到这组相遇中的一个。

「哆来咪：梦境通道」完全重制，新增选项：梦境寻宝。

它进入第三幕的初始事件组内（以前只有两个）。

选项一向玩家额外提供展品「境界感知仪」，我们将来也许会制作一个另一样式但功能相同的展品。

「帕秋莉：提炼光玉」对话有所调整。

其他事件调整

「键山雏：收集厄运」新增了一个选项，让玩家获得一张随机的厄运。对话有所调整。

「豪德寺三花：理财产品」选项一需要的金钱40 → 30-40。

「古明地觉：觉医生的心理咨询」选项一需要的金钱75 → 110-120，选项三生命恢复15-20 → 10-15。

「少名针妙丸：向稀有卡牌发起叛逆」选项三的最大生命值代价从25%提高到50%。

「姬海棠果：现在的传播之道」选项二金钱140-150 → 160-180，选项四生命恢复30-35 → 35-40。

一些事件新增了悬停Tooltip描述，说明细节，比如「蕾米莉亚：注定的重逢」。

展品

「瓶装灵魂」每一点能量转化金钱数量2→3。

「艾哲红石」开场将3张「折射日光」加入弃牌堆，而不是每回合加入。玩家回合开始时增加火力而不是结束。

「电脑配件」恢复能量40→50。

「狼天狗的盾牌」品级稀有→罕见。

「损坏的护符」品级普通→稀有。

卡牌

新的卡牌插图 4张琪露诺的基本卡 「妖精集结」

新的卡牌插图 「即席菩提」「狸猫变化」「樱花一闪」「五谷丰登米之浴」「极彩沛雨」「生命游戏」「剧毒抹消」「月下的腹鼓舞」「烈虹真拳」「虹龙阴阳玉」

完成的卡牌插图「幻视调律」

「常置阵」上一版里对初始伤害的修改4→5，漏了实装，现在修复了。（更新文档里是对的）

「自由飞行」费用1WR/WR→1WR/1。

「恶魔的女仆」失去生命3→1。

「隧穿效应」伤害6/9→8/10。

「一寸法师的末裔」效果现在可以叠加，伤害16/20→16/18。

「除秽」的描述上说明它随机的优先目标。（没有修改实际运行逻辑）

「表之月」纯化1→2。

其他

地图界面左上角显示现有金钱数量。

设置界面进行了一些优化。