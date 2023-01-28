1.优化游戏BGM

2.加入新的游戏CG

3.加入新的技能

☆突破极限(剑士/五区必出/50技能点)

☆魔力分流

☆愚者的限定技能/装备*5个

希望之羽【被动】卡巴拉权杖【特性】六芒星祝福【特性】神秘沙漏

4.增加新的难度系数

5.部分改动：

★牧师：

☆惩戒术：反伤7.5%+0.1%LV → 25%

☆惩戒之印：25%，并去除反伤对boss减半的效果

☆十字架吊坠：治疗效果改为固定+100%+0.25%无尽层数，不再受“牧师”装备个数影响。(“牧师”标签可以移除了)

☆牧师权杖：破防/二段破防：20%/15% → 25%/(25%+0.05%无尽层数)

☆圣职者长袍：分段减伤：10%/20%/25%/30% → 20%/30%/40%/50%

☆高阶治疗术 → 净化术(初始主动/8蓝耗)：移除负面状态。

★占卜：

☆女皇：无尽装备吸取40% → 60%+0.25%无尽层数

☆节制：经验增长-2% → -3.5%

☆星星：50星币换10技能点 → 5技能点。新增被动效果(免伤+15%)

☆世界：开场伤害100%+0.5%无尽层数 → 75%+0.5无尽层数

☆太阳：修复回血数值错误的问题

☆正义：改为 在未使用主动技时，无视敌人的技能。

☆愚者：新增效果：在未开启无码DLC时，有极低概率(0.5%，无尽为0.1%)获得一件限定道具

其他：

☆盾反：改成只计算[攻击-破防后防御]的基础伤害

☆飞刀：破防+12%→15%

☆禁忌法力：改为

移除法杖/开幕雷击600蓝的限制。且法师的每1点当前MP能增加0.04%的伤害。