0.1.4-005
变化
实装了猎人支线任务第二阶段
变更了杀伤道具的使用逻辑
增加洗浴中心（在城镇中心）
平衡
对各属性进行了补正，并预先提升了敌人强度
略微提高了自动洒水器的工作阈值
修复与优化
修复了森林深处树木异常掉落问题
bug补偿箱增加了属性修正功能
提示，bug补偿箱仅能领取一次
修正部分文本错误
优化了部分交互的说明
修复了部分食品使用的数值逻辑问题
其他已知小问题修复
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
0.1.4-005
变化
实装了猎人支线任务第二阶段
变更了杀伤道具的使用逻辑
增加洗浴中心（在城镇中心）
平衡
对各属性进行了补正，并预先提升了敌人强度
略微提高了自动洒水器的工作阈值
修复与优化
修复了森林深处树木异常掉落问题
bug补偿箱增加了属性修正功能
提示，bug补偿箱仅能领取一次
修正部分文本错误
优化了部分交互的说明
修复了部分食品使用的数值逻辑问题
其他已知小问题修复
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update