0.1.4-005

变化

实装了猎人支线任务第二阶段

变更了杀伤道具的使用逻辑

增加洗浴中心（在城镇中心）

平衡

对各属性进行了补正，并预先提升了敌人强度

略微提高了自动洒水器的工作阈值

修复与优化

修复了森林深处树木异常掉落问题

bug补偿箱增加了属性修正功能

提示，bug补偿箱仅能领取一次

修正部分文本错误

优化了部分交互的说明

修复了部分食品使用的数值逻辑问题

其他已知小问题修复