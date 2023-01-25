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摆渡人生 update for 25 January 2023

0.1.4-005

Share · View all patches · Build 10401138 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

0.1.4-005
变化
实装了猎人支线任务第二阶段
变更了杀伤道具的使用逻辑
增加洗浴中心（在城镇中心）

平衡
对各属性进行了补正，并预先提升了敌人强度
略微提高了自动洒水器的工作阈值

修复与优化
修复了森林深处树木异常掉落问题
bug补偿箱增加了属性修正功能
提示，bug补偿箱仅能领取一次
修正部分文本错误
优化了部分交互的说明
修复了部分食品使用的数值逻辑问题
其他已知小问题修复

Changed files in this update

Record Life：Doomsday Crisis (1361140) 个 Depot Depot 1361140
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