v1.2.0 Beta Branch Reopen

This build has not been seen in a public branch.

We are completely redoing the values on offensive side of player and defensive side of enemies.

The beta branch has the latest version, but no English localization.

We strongly recommend that you use the default branch unless you speaks Chinese.

1月25日 v1.2.0 重新开启Beta分支

我们将重新开启Beta分支,用于完全重做玩家的攻击端和敌人的防御生命端数值。

在Steam库页面右键游戏→属性→测试版→选择你想参与的测试。

在一部分玩家体验与反馈,我们调整之后才会推送到默认分支上。

卡牌

我注意到,早期设计的攻击卡牌,普遍存在攻击伤害略微偏低的问题,使得实战中玩家不愿意选择它们。

灵梦:

「妖怪破坏者」伤害7→8。

「梦之御札」伤害10→12,升级后改为降低费用1R→R。

「封魔阵」升级前伤害13→14。

「退魔符乱舞」伤害5→6。

「小型判定」升级后不再额外获得闪避,而是移除受到易伤效果。

「龙杀阵」伤害15/18→17/20。

「常置阵」的伤害由4+2/6+3调整为5+1/6+2。

「太极生两仪」初始费用回调为RRR。

「最凶恶的巫女玉」初始伤害7→10,初始费用即为3R,升级改为移除放逐。

「刹那亚空穴」的费用1RRR/RR→2RR/1R。

「扩散结界」效果6/8→6/9。

「人至之处的青山」防御11/15→12/16,被放逐时提供2/3→3/5点彩色法术力。

「春色小径」升级后多抽一张牌。

「梦想樱花封印」伤害14→16。

「森罗结界」护盾30/40→40/50,具有放逐。

魔理沙:

魔理沙A符卡——黑魔「真空塌缩」伤害36→32,「不稳定魔药」洗入张数1→2。

「不稳定魔药」相关的能力卡调整:

重做了「精研药水」,费用2BBB→1BBB,现在它向抽牌堆洗入魔药,未升级时提高魔药基础伤害,升级后获得原效果。

「魔女坩埚」费用3B→1BB,中毒效果固定为3层,洗入魔药张数为1/2。

「冷却剂」严寒效果固定为5层,洗入魔药张数为1/2。

「蓄势待发」格挡6/9→5/8。

「小行星带」伤害7/10→8/10,充能3/3→2/3。

「火箭扫把」初始即可获得2层闪避,升级改为提高充能层数1→3。

「夜光蘑菇」格挡10→12/14。

「废物利用」固定为2张,升级前只能从手牌中选择放逐,升级后从全部牌堆中选择。

「伴星飞行」的费用1BB→1B,格挡16/20→12/16,触发的护盾4/5→4/6。

「开放宇宙」初始费用4BBB→2BBB,获得的复制卡费用为1。(升级后没有变化)

咲夜:

「雪地决行」升级不再调整费用。(先前从1W改为2)

「闪光弹跳」伤害7/9→8/10。

「银线编织」伤害14/18→15/20。

「快闪之银」费用1WW→WW。

「准备宴会」格挡8/12→10/15,返还的法力固定为C。

「咲夜特制怀表」伤害12/16→15/20。

其它退治系卡牌伤害也如此提高。包括「邪仙秘法」、「光辉宝枪」、「龙神电光」、「盛宴」。

「假想时轴」时域冲击层数3/4→3/5。

「完美从者」升级不再修改效果,现在未升级时即为以前升级后的状态,升级改为移除放逐。

「夜雾幻影杀人鬼」费用2R→1R/0,升级不再增加「飞刀」张数。

中立和其他:

「天降的月兔」失去的灵力回调2→1。

「杞人忧地」伤害14/18→15/20。

「新闻捏造」升级后改为选择2~3张手牌丢弃,获得的费用UUCC/UUPP→UUUC/UUUP。

「夜雀之歌」洗入「暗影」张数2→2/1。

「黑天马的罪孽」失去生命点数2/3→2/1。

「研读魔导书」失去生命点数3→1。

「作战姿态」格挡10/14→11/15。

「元鬼玉」伤害30/36→30/40。

「水户光国」和「读书看报」升级后费用WU→2。

「水盘子」触发机制改为进入手牌时。这对所有的牌堆移动都会生效:抽牌,从弃牌/放逐堆找回。

当它被加入手牌时,为了防止无限触发,只有非复制品的「水盘子」才会创建新的复制。

例子1.「式神护法」创建的第一张「水盘子」A不是复制品,它可以创建B进入手中,此时B无法再创建新的复制。

例子2.「梦我梦中」复制了手中的原始「水盘子」O,创建了一张「水盘子」A,A具有复制品属性,所以它不会再创建新的复制。

「堆砌石林」初始格挡10→12。

「埴轮造形」初始费用2→1,升级改为获得保留。

「天人飞翔」初始获得5点P,升级改为降低费用1WR→WR。

「惨虐之光」费用1→0。

「疯狂之梦」攻击频率翻倍。(每支付1造成5/7点全体伤害)

「逆鳞的惊涛」伤害14/18→14/19。

「土著神崇拜」失去生命2→1。

「小酌怡情」现在是一张类似于「占星」的衍生牌,具有放逐和保留,可以升级。

展品

「隙间的大洋伞」格挡15→20,获得法力PP→PPP。

「绀珠之药」不会被「装饰浮夸的金杯」吸入。(描述上说明「不会丢失」)

「遮阳伞」暂得火力3→5。

「唐伞」格挡9→8。

「法力经典」获得法力PP→PPP。

「啤酒」现在在战斗开始时将一张「小酌怡情」加入手中,而不是牌库。

其他

米斯蒂娅事件对话不再提及现实货币,改为金钱图标。

升级后的卡牌产生交互时,交互界面的提示会在卡牌名字后显示加号"+"。

计划中的敌人大调整

一些敌人的数值偏于古老,她们往往无法应对玩家的闪避,这是因为游戏早期设计时,玩家获得闪避要付出的代价是现在的2到3倍。

敌人的数值调整可能会在后续的数个版本中反复几次,如需要稳定的游戏体验,请选择默认分支。

与此同时,我们预计在后续一段时间为第二、三幕添加一些全新的独特敌人。