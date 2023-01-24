 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

情人泪 update for 24 January 2023

修复启动报错的问题，更新前请备份存档

Share · View all patches · Build 10390888 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

修复启动游戏后蓝屏弹窗报错的问题，很抱歉，由于我的程序力不足，更新后的补丁会导致了大家的存档消失。
请在更新补丁前，进入游戏根目录，拷贝出savedata文件夹。
等待补丁更新完毕后，再将savedata文件夹覆盖在根目录，就可以保留存档了。

再次为自己的能力不足而感到抱歉，
感谢大家的支持，
三鞠躬

Changed files in this update

Depot 2244421
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link