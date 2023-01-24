修复启动报错的问题，更新前请备份存档

修复启动游戏后蓝屏弹窗报错的问题，很抱歉，由于我的程序力不足，更新后的补丁会导致了大家的存档消失。

请在更新补丁前，进入游戏根目录，拷贝出savedata文件夹。

等待补丁更新完毕后，再将savedata文件夹覆盖在根目录，就可以保留存档了。

再次为自己的能力不足而感到抱歉，

感谢大家的支持，

三鞠躬