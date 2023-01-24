【更新补丁】难度调整&系统优化&更新预告

感谢支持《星环之诗》！

发售以来在玩家群里有许多反馈，也收到了很多评测。

我们根据大家的意见对游戏数值进行了初步调整。

更新日志

数值调整

·调整角色起始好感度，只要一次偶遇或电话即可升级至好感1

·去仓库找魔镜修改为不占用行动机会，但每次外出依然只能询问一个问题

·为魔镜追加了开业大酬宾？事件，每周目可以选择一个可攻略角色提升大量好感（二周目可选择提升所有可攻略角色好感）

·实至名归的卷王：三科全优的情况下将可以击败100%的学生了

UI调整

·地图界面追加存档功能

·加快养成动画播放速度

BUG修复

·修复在特定情况下进行社团活动会报错的问题

更新预告

除此之外，因为读到了大家对校园生活的各种期待，制作组也产生了许多灵感！

接下来我们将会致力开发与角色有更多互动机会，提升自由度与代入感的新玩法，

我们在追加新内容时将会最大程度地保证存档兼容性，让已通关玩家也可以读取已有存档体验。

目前有三个玩法已经通过可行性讨论，开始进入设计和制作过程了，

我们会不定期发布一些内容，并邀请感兴趣的玩家参与测试。

实装和测试需要花费一定时间，还请多多关注（和监督）我们！

制作组的目标永远是与大家一起打造一个更加多姿多彩的星之诗学院！