KAOS SURVIVAL 2.3

PT:

Atualização 2.1

Som de passos.

Madeira, ouro, ferro e pedra podem ser recolhidos sem ferramentas.

Zona de Castelo de Chaves, Truck farm e Vila Nikita adicionados.

Mina de ferro ao ar livre adicionada.

C4 passa a custar 500.000 cada um no vender

Turreta passa a custar 150.00 cada uma no Vender e 5000 para colocar.

Munição no vender passa a 10.000 cada 5 munições.

Heal Drinck passa a custar 50.000 no vender.

Mais abundancia de ferro e ouro por cada pedra recolhida.

Madeira passa para grupos de 1000 no inventario

Update 2.1

Footsteps sound.

Wood, gold, iron and stone can be harvested without tools.

Added Castelo de Chaves zone, Truck farm and Vila Nikita.

Added outdoor iron mine.

C4 now costs 500,000 each on sale

Turret now costs 150.00 each on Vender and 5000 to place.

Ammo on sale goes to 10,000 every 5 ammo.

Heal Drinck now costs 50,000 unsold.

More iron and gold for every stone collected.

Madeira moves to groups of 1000 in inventory