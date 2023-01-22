【2023/01/22 19:05 更新内容】

- 我们还会不断解决一些战斗和版本相关的问题，也感谢大家的持续反馈，祝各位新年快乐，兔年大吉！
1.修正2D地图秘宝显示会跳动位置的问题
2.修正2D地图秘宝显示位置错误的问题
3.调优了「学习武艺」的冷却逻辑，现在每个师傅都有单独的传武冷却时间
4.优化了出售物品的默认数量
5.修正了部分武功修炼加成描述错误
6.修正了部分论剑代表奖励数据
7.新增了初始捏人评分41+的开档选择
8.修正了拜师条件无法正确显示的问题
9.修正了灵魂导入会出现的一些数据错误问题
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1.修正2D地图秘宝显示会跳动位置的问题
2.修正2D地图秘宝显示位置错误的问题
3.调优了「学习武艺」的冷却逻辑，现在每个师傅都有单独的传武冷却时间
4.优化了出售物品的默认数量
5.修正了部分武功修炼加成描述错误
6.修正了部分论剑代表奖励数据
7.新增了初始捏人评分41+的开档选择
8.修正了拜师条件无法正确显示的问题
9.修正了灵魂导入会出现的一些数据错误问题
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