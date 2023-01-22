【福利更新·全员新皮肤】新春又至，许久不见！

不知不觉新春又至，许久不见，不知师爷们近来可好？

感谢师爷们在过去一年间的关心与挂念，2022年可谓多事之秋，我们奔波忙碌于现实工作与新游制作之间，一度无暇回应师爷们的问候，为此感到十分抱歉。幸而时至今日，新游已初具雏形，风信楼的DLC也在稳定制作，一切渐入佳境，期待着与师爷们的相见。

风信楼的团圆宴已一如往年备好，而我们准备了一份不同往日的惊喜福利——全员新动作皮肤“有你的新年”，通关一次即可获取！







(注释：王爷皮肤在左上角按钮中切换。)





感谢师爷们一直以来的陪伴与支持，新年快乐，祝愿师爷们在新的一年里顺遂无虞，皆得所愿～

其他更新内容：

-补上了容都王乞巧节“提前进京”事件的CG！

-增加了为雎鸠死后追封爵位并赡养其养父的个人结局

-增加了聂香成为琴艺大家的个人结局

-在团圆番外中增加了聂香是琴艺大家时和其他角色的不同分支对话

-可在游戏开局左上角开/关的【已有加成与奖励】不再仅限于人物属性加成，而是同时影响上周目继承的属性道具+所有特殊成就奖励（如此增加了完全重新开荒的可能，也方便完成苍蝇腿儿这样的成就）

-若出现在回忆剧情中的已入宫手下的当前皮肤为宫花寂寞红，其将自动换回初始皮肤以免混淆

Bug修复：

-2年3月的主线剧情（介绍红拂之争）不会再被前世为侠士的特殊剧情覆盖

-修正团圆番外中一些分支剧情的判定条件

-修复送栗子糕中级谱子才艺加少了的问题

-修正玉漏左丞线忠心低时栗子糕个人结局判定错误的问题

-修复金屋藏玉结局能开启团圆番外的问题

-修复开局加成默认为开启但按钮显示关闭的问题

-调整最后一年给王爷写信不加基础忠心的问题

-在玉漏加入很久后才点击她的早期才艺剧情会出现回忆框

-修正几处文本错误/错别字