《江湖十一》沙盒模式1.0版本上线更新公告

上线以来游戏的不足之处给大家造成了诸多困扰和不满，作为制作人，我内心深感歉意也十分难受。真的很感谢大家的批评、建议和反馈，希望可以通过我们不断的优化修正，让这个江湖世界重焕活力。

目前更新上线的「沙盒模式」，是为支持MOD开发而制作的游戏框架，期待可以为大家带来更加自由的游戏内容体验。赶制而成定有诸多纰漏，我们也会不断调优解决。

春节期间我们会坚持修正游戏中的不足，并不断解决沙盒中可能会遇到的各类问题，力争在2月前稳定住当前版本，努力提升游戏内的体验及反馈。

我们计划在春节后开始推进重置「故事模式」中的主线和任务交互流程。同时革新战斗和养成系统，并在「沙盒模式」中不断更新推出，希望能继续得到大家的反馈和建议。

沙盒模式1.0

「沙盒模式」拥有更自由的探索及学武路线；「沙盒模式」当前未支持「主线」「支线」「藏武擂台」「门派挑战」

沙盒模式没有时间限制；除了部分特殊NPC（藏武官一类），所有剧本和随机NPC都将没有死亡限制

大量剧本NPC会拥有各自的拜师及传武路线

每个NPC都会更加激进地进行武艺修炼养成

死斗中击杀夺命NPC会掉落奖励，包括行囊中携带的功法秘籍

沙盒中所有剧本NPC 关系互动奖励大幅提升至凤等龙等，其中朝廷人物可获得纸墨笔砚，商户人物可获得藏品，歌伎可获得乐器乐谱等等

拜师+论剑基本可以收集完某一个功法体系的全部武功及毕业武器。如枪法修炼路线，可通过拜师苍宏胜+代表定荣商户论剑完成

天书论剑将会拥有新的代表奖励

天书论剑和秘宝会更具挑战

争斗增加门派入门功法掉落

斗酒增加江湖内功轻功奖励

可以将自己或他人养成的「人物灵魂」导入沙盒；新开档「沙盒模式」后，该灵魂便会成为游戏中的NPC

「灵魂NPC」将会保留角色抽取时的大部分状态，包括「养成属性」「功法修炼」「背包行囊」等等；「灵魂NPC」将拥有各自的行为和修炼养成AI，会参加天书论剑，也可以进行组队和其它各类关系互动

故事模式

可以在「故事模式」中继续体验游戏的「主线」「支线」「藏武擂台」「门派挑战」等全部内容

优化更新

「新春服装」更新上线，游戏中春季可以在「杭州衣铺」获得男生服装，在「成都衣铺」获得女生服装

修正了武功「朝晖星月拳」无法遗忘的问题

调优了捏人角色的「初始功法」

新增了初始捏人的「难度选择」

新开档的沙盒和故事游戏，「自宅仓库」将互相连通

调优了秘宝探索交互，现在可以在2D地图中查看秘宝地点

优化了角色「帝武寒」「帝文轩」「鸿仙灵」「林文岳」的对话文案

修正了连续豪饮醉酒概率的问题

调优了角色面板的显示交互

调优了铺席商店售卖物品过少的问题

修正了属性曲线的逻辑溢出问题

提升了养成数值的稳定性

最后，再次感谢大家的支持和鼓励，祝大家除夕快乐！新春快乐！

贰姐

2023年1月21日