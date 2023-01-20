【新增功能】

1、卯兔年新春活动已上线！

现在登录游戏，进入“永安镇-夏家庄”，帮助“永安小童”，获取“古铜钱”，一起讨伐年兽“夕”，获取卯兔年绝版极品套装（纪念品），更有大量“压岁钱”掉落。

除此之外，“夕”还会额外掉落绝版绝品武器！

2、永安酒楼开启试营业。

永安镇-永安酒楼已经成功开启试营业，各位懒得自己做饭的大侠，每日都可以去酒楼里消费吃喝，以快速恢复体力了。

值得一提的是，永安酒楼每日的菜谱并不相同，营业时间是从上午7点到夜间凌晨1点。

3、珍宝阁开启试营业。

永安镇-珍宝阁已经成功开启试营业，各位少侠每日可以前去与珍宝行商进行贸易。

珍宝行商不仅出售珍品，同样也回收珍品，当然，珍宝行商每日的买卖清单都会更新，营业时间同样为上午7点到夜间凌晨1点。

值得一提的是，珍宝行商处偶也会出售各种各样的“绝品神兵”！没错，是可以装备的那种。

【系统优化】

1、我们重做了野外地图场景。

1）现在进入野外地图场景以后，可以在屏幕上方直接看到场景信息，点击图标可以查看当前地图场景可能会出现的奇遇类型。

2）重做了搜怪逻辑，现在当各位少侠在野外场景移动时，无论是“侠义事件”亦或者是宝箱、等物品，都会出现在屏幕正中间，以“特殊标记”的形式出现。

值得一提的是，重做后的野外场景，每当少侠切换场景时，都有可能同时出现侠义事件亦或者宝箱等物品，切记不要错过。

3）野外场景新增了包括“铁匠之物”“樵夫之物”等多种物品类型，各位少侠可以尽情探索了。

值得一提的是，这些物品大多带有地域特性，例如，当你身处西域地图时，是绝对不会碰到“渔夫之物”的，当然，里面的东西也不同。有些特殊野外场景甚至会出现“绝品武器”！

2、我们重做了角色创建界面。

1）新的角色创建界面将会更加直观的看到角色形象了。

2）删除了关于宗门方面的描述信息。

3）删除了原图表形式的能力值展现，取而代之的是更加直观的职业类型描述。

【游戏内容新增及优化】

1、新增秘境

1）新增8个系列，共计17个全新的秘境。

其中包括：

2）鲁王墓系列秘境：鲁王墓(30)级、魔沼(40)级、七星殿(50)级、飘渺阁(50)级

3）湮都系列秘境：湮都(30)级、降妖塔(40)级、玉虚宫(50)级、太古皇陵(50)级

4）忠义堂系列秘境：凤凰岭(40)级、忠义堂(50)级

5）玄天试练系列秘境：玄天试练(50)级、五玄阁(50)级

6）煞魔系列秘境：幽界(50)级、狱渊(50)级、天穹(50)级

7）苍术系列秘境：苍术蛊巢(50)级

8）魇魔系列秘境：天昭城(50)级

值得一提的是，部分秘境为一隐藏秘境，想要找到开启他们的线索，就去各地找“包打听”了解吧。

2、新增装备

新增各类装备200余件，其中包括隐匿于各处的“绝品神装”。

3、新的绝品部件

新增绝品部件，戒指。造访九嶷山居的大宗师，了解绝品戒指的铸造所需。

4、绝品注灵已经开启

1）现在可以将一阶绝品装备升级为二阶绝品装备了。

2）造访九嶷山居的大宗师，了解绝品装备注灵的相关事项。

3）值得一提的是，只有由大宗师亲自打造的绝品装备方可注灵。

5、新增道具

1）新增制品类、材料类道具若干，可在各地“包打听”处了解详情。

2）新增两类古董道具：古物以及古籍。

值得一提的是，部分秘境正是由某些特定的古物开启的。具体可在各地“包打听”处了解线索。同样，珍宝行商对此类宝物一直兴趣浓厚。

6、采集优化

优化了采集功能，现在所有的采集类功能，都是“一键采集”，即，点击一次即可完成所有的采集工作，无需反复点击了。

7、新增地图

新增地图“永安镇-夏家庄”，春节活动限定地图。

8、游戏优化

1）优化了野外、秘境场景内的任务栏，现在统一为右上角显示了。

2）优化了秘境场景内的“通关进度”显示位置，现在更加容易看到了。

3）优化了野外场景的怪物、奇遇标识，现在各位少侠可以通过标识快速分别怪物稀有度、奇遇类型等信息了。

4）新增了若干怪物形象以及装备图标。

5）修正了圣魂谷-伏龙谷-困龙潭地图场景的名字。

6）优化了所有一般及进阶秘境的怪物总数，大幅度下调，现在大家可以更快速的完成秘境挑战了。

7）优化了“包打听”的数据内容，现在可以通过包打听查询到更完整的信息及更多隐藏线索了。