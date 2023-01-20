1、大地图可同时上场8个君主，剧情模式与自由模式都可。如果在游戏设定中有开启新武将，还可以选自定义的新君主

2、自由模式中，新增可选君主：刘表、司马炎

3、联机模式中，同样可上场8位君主，不可选自定义君主

4、新增武将53名：12（蜀）+10（魏）+14（吴）+17（晋），另外司马懿等4人由魏国家将移至晋国

5、新增12个专属称号

6、剧情模式，最后一关，改为8君主大战，上场君主有曹操、刘备、孙权、张春华、刘表、孟获、吕布、司马炎

7、编辑器相应功能修改完成









