【稳定版本1.0.010】1.20更新公告

更新：

1.添加了一套新的女修服装

优化：

优化了死亡后的读档功能

现在死亡后的读档可以自行选择读取的存档，而不是固定为快速存档了。

Bug修复：

修复了主界面在2k分辨率下糊成马赛克的bug。 继续尝试修复元婴龙族变身时有概率卡死的bug 修复了图南海剧情后接取了碎星商会任务后在没有完成的情况下导致老爷爷没有苏醒而无法继续主线任务的bug 修复了金虹加入内门后参加门派大比还能再次拜师的bug 修复了师门武器光流会被npc获得的bug 修复了门派打听中的一些判断错误 修复了结婴时经脉和意志同时清零会卡死的bug 修复了星河剑派清月令的bug 修复了广陵城交易纠纷任务的部分bug 修复了辟毒珠没有正确生效的bug 修复了火云老祖会随机变幻发型的bug 修复了白帝飞升后客栈打听的判断错误 修复了各种称呼错误 修复了各种文案错误

本周碎碎念：

上周更新的化尘剑法加入东石谷拍卖会目前有bug尚未修复，如果要修的话可能要动到拍卖会底层代码，在放假前可不敢做这么高风险的行为，所以目前化尘剑法还无法在拍卖会中获得，只能在NPC处购买。

另外没想到今年还是搞到了小年夜才收工。

最后祝大家春节快乐，大家春节假期后再见~

———————————————————————————————————————————

如果在游戏的过程中发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或官方QQ群或贴吧发帖讨论。