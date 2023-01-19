优化调整：
* 为了让新的天赋更好的发挥其作用，现在起在局内也可以随时切换/学习天赋了*
弓手任务调整：**
原描述：同时拥有所有地形效果
改为：同时拥有3种地形效果
* 法师任务调整：
原描述：单次暴击伤害达2000点
改为：单次暴击伤害达1500点
* 刺客任务调整：
原描述：累计传染中毒层数达99层
改为：累计施加中毒层数达99层
* 刺客天赋调整：
添加1层天赋【戏弄】：攻击结束后，可以再移动1格
第1层天赋【疗伤之毒】转移至第2层
删除2层天赋【毒雾环绕】：毒刃自此中毒层数50%传染给1名周围敌方
* 牧师天赋调整：
第4层天赋【暴击治疗】/【幸运星】转移至第5层
第5层天赋【智能施法】/【远程治疗】转移至第4层
* 添加了牧师专属增益效果【进阶自愈】的图标以及描述（【进阶自愈】添加至百科术语）*
提高了第二章BOSS石头人滚石机制的伤害**
* 骑士【冲锋】的动画速度加快
BUG修复：
* 修复了士气池纹章【硬汉】偶尔不触发的BUG*
修复了同时携带【奋勇】【建筑学】时，【奋勇】效果未能触发的BUG
修复了触发【自愈】时【伯乐】也会生效的BUG
修复了圣骑之魂与岩浆地形的层级错误
修复了异常状态【禁锢】的描述错误
修复了魔法池纹章【巫术】的2/3级描述错误**
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