优化调整：

* 为了让新的天赋更好的发挥其作用，现在起在局内也可以随时切换/学习天赋了*

弓手任务调整：**

原描述：同时拥有所有地形效果

改为：同时拥有3种地形效果

* 法师任务调整：

原描述：单次暴击伤害达2000点

改为：单次暴击伤害达1500点

* 刺客任务调整：

原描述：累计传染中毒层数达99层

改为：累计施加中毒层数达99层

* 刺客天赋调整：

添加1层天赋【戏弄】：攻击结束后，可以再移动1格

第1层天赋【疗伤之毒】转移至第2层

删除2层天赋【毒雾环绕】：毒刃自此中毒层数50%传染给1名周围敌方

* 牧师天赋调整：

第4层天赋【暴击治疗】/【幸运星】转移至第5层

第5层天赋【智能施法】/【远程治疗】转移至第4层

* 添加了牧师专属增益效果【进阶自愈】的图标以及描述（【进阶自愈】添加至百科术语）*

提高了第二章BOSS石头人滚石机制的伤害**

* 骑士【冲锋】的动画速度加快

BUG修复：

* 修复了士气池纹章【硬汉】偶尔不触发的BUG*

修复了同时携带【奋勇】【建筑学】时，【奋勇】效果未能触发的BUG

修复了触发【自愈】时【伯乐】也会生效的BUG

修复了圣骑之魂与岩浆地形的层级错误

修复了异常状态【禁锢】的描述错误

修复了魔法池纹章【巫术】的2/3级描述错误**