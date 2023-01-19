封神纪OL第四赛季开放时间1月19日

8.9-9.0 封神纪OL第四赛季

1.修复部分祖玛秘宝显示乱码问题.

2.优化防具生成时攻击低防御高的一些参数设置

3.修复灵界兵器、护甲锻造书修为等级异常问题.

4.修复转化传承时宇宙漩涡保留的问题.

5.角色死亡将加入惩罚【骨龄+(1~3)】

6.钦天神捕加入功绩兑换功能，玩家通过NPC可以兑换想要的物品.

7.钦天神捕加入每日任务功能，通过任务玩家可以获得功绩点(仅限钦天神捕)

8沧州、天帝、天幽、封魔、灵佛加入了一些特殊精英小首领，小地图可查看位置，死亡会掉落一些前期强力装备

该装备基础品质为蓝色，概率升级染色为黄色，低概率染色为紫色.黄色品质将额外获得附加伤害或附加护甲，紫色则在附加伤害、护甲的

基础上再额外获得伤害提高或伤害减少属性。

9.新增百窍丹、升龙丹、，都是在新精英小首领身上可获取他们炼制的丹药，一般可以用于提升经验值、精神值

10.新增疯魔丹、金玉丹，用于临时性的提升自身附加伤害、附加护甲的效果（也是通过精英小首领击杀获得.）

11.修复真灵火凤套需要4件套才会触发特效问题，并且4件套的上限200点火焰伤害提高至350点.

12.修复祖玛寺庙地图资源丢失问题【需下载最新补丁】

13.霸刀和霸刀尊者幻武将不再允许进行洗练、青金点金功能.

14.新增特效装备：星辰贪狼刀、钦影护腰、钦天执法饰、钦天猛虎甲、千军、职权、气势之环

15.修复祖玛遗迹副本可以选择难度的问题.

16.修复除武器类品质异常的问题.

17.修复冰种寒冠特效触发冰种伤害无效问题.

18.睚眦增加掉落物，包括新物品、新特效装备.

19.活动面板加入首领机制显示，玩家可以清楚了解伤害算法.

20.F12辅助药水名称略修正了一下.

21.流派推荐新增【千军神捕】

22.修复传奇首领伤害机制超过350修的玩家受到的伤害不正常的问题.

23.增加全新道具：贪甚玉.(用于强化品质为套装的装备，注意：附带套装属性不算，必须为绿色套装品质装备)

24.进入通天塔时将不再允许组队.

25.修复机关傀儡、叶家枪法无法学习至技能描述的级别.

26.新增精英小首领如下（均弱于天幽虎王）：章则天、阿努恩先锋、章卦、兽狰幼子、腹眼蛛王、魔化树妖、克洛斯、

蜈蚣王、恒虚仙子、道藏、火元子

27.修复猛毒诅咒装备附带技能不影响持续时间的问题.

28.削弱通天兽魂上限特效属性,由50%-150%降低至20%-50%，秘宝上限由300%降低至150%，修改了底层算法逻辑问题。

（注意，我这边试了下发现有些召唤兽的攻击伤害上限只有65535，超过就会重置，有一些角色技能BUFF可以帮助突破上限.）

29.修复部分法宝角色死亡后仍然可以持续触发的问题

30.删除原有境界、封神系统，开放全新的境界系统，新境界系统将由炼气、筑基......真仙境全部都有，但目前将仅开放至炼虚境(380级修为)

境界系统会对应开放绝大多数全新功能和道具材料，包括境界带来的好处、突破境界需求以及一些特定全新玩法，更新条目中

不会详细说明该境界系统的玩法，具体需要玩家自行体验.

31.提升修为不在消耗精血，突破小境界时会直接需求消耗一定的精血量.

32.元婴境界开始除了正常材料需求外还需要渡劫，元婴-心魔劫、化神-天雷劫、炼虚-天道劫，

33.修复蚂蚁巢穴、亡者之地角色死亡后无法回到相应副本的问题.

34.元婴劫对抗心魔时加入【破魔丹，该丹药会让角色药效内攻击心魔时不会让心魔产生自我之力.】破魔丹需要炼丹师炼制,宗门也可购买，但是价格不菲.

34.修复暗灵根鉴定装备没有召唤攻击属性的问题.

35.取消了修为越高回收价值越高的特效装备(修复)

36.进入全新赛季后角色若非全新角色则会冰冻仓库至化神后自动解封.

37.从最新赛季开始，赛季装备的属性衰减取消，赛季账号的装备不再存在属性衰减，但赛季开始后仓库将不再允许使用直到角色达到封神境后仓库

将重新允许使用.（已有伤害衰减的装备会统一批处理,取消画龙点睛石道具)

38.取消封神系统的封神后死亡经验清0规则

39.装备经验倍率加入上限限制，300%.

40.增加大量全新类型丹药、筑基丹、三花丹、结婴丹、化神丹、破魔丹、昙雷丹，全新炼丹体系正在建设中...目前已经添加的弹药

下品类型可在药店或宗门中购买，中、高、极类型则需要炼制,极少数首领会掉落中、高、极类丹药

41.增加大量需要突破境界的天材地宝，可通过传奇首领或世界级首领获得.

42.玩家突破元婴境之前将不再奖励元婴点数.

43.额外施法更名为多重施法.

44.玩家突破天雷劫时需注意几点：玩家需在渡劫台服用化神丹以及各类材料进行突破，天雷劫需要玩家进入打坐状态才可

触发，开始天雷劫后会随着化神劫数而增加雷劫数量，服用昙雷丹可以欺瞒天道躲过部分雷劫，而越是化神劫数越高的修

士需要的雷劫则越多，三劫、六劫、九劫会在一定时间内出现天道之力让角色的服用的恢复性丹药效果降低80%，需多注意！

45.暂时取消玄天炼神液道具以及掉落.

46.玄御宗加入地火炼丹炉开放全新的炼丹体系,废除老旧的炼丹方式.（炼丹成功率和炼器成功率拆分）

47.增加大量全新丹药、药草、灵果等,具体需求玩家可在游戏中自行查看.

48.结丹、元婴、化神相应境界的经验需求得到提升.(不再存在老版突破修炼消耗经验说法，纯粹直接修为经验需求)

49.角色头顶将不再显示HP、MP血条以及数值，怪物将不再显示具体生命值，只会显示相应血条.

50.加入区域怪物经验衰减功能，除副本外，所有区域将加入怪物经验衰减，根据玩家修为等级提升，一些低级区域的

怪物经验将无法获取最大化，如【灵佛山谷】100修之前在此区域击杀怪物可获得100%经验，超过100修少于150修则只能获得50%,超过150修

则仅能获得20%经验.

51.首领伤害和减伤机制有所修改，具体可鼠标移动到活动面板处查看细节

52.伤害增强进行了削弱，增强石和BOSS掉落的白板增强属性进行了弱化.最高上限将为100%,不再是150%

53.提高捐献装备的经验和元宝奖励上限.

54.加入全新道具：月如意，可进化未鉴定的史诗级装备让其获得稀有属性，需配合青金灵晶一同使用，月如意还将额外提供一些稀有度属性.

55.部分幻甲将支持内观，内观状态下将覆盖服装内观效果，点选显示或隐藏可隐藏或显示内、外观的幻甲、幻武效果.

56.装备界面略有修改,幻武幻甲将转移到装备界面，道具类位置也有所调整

57.加入全新传奇首领：混世魔主.

58.新增特效装备,可通过全新传奇首领获取：玄天如意刃

59.宗门系统开放任务系统，玩家每日可以在执事处选取性的领取任务，任务完成可获取相应的经验、宗门声望以及天南灵石.

60.角色受损状态屏幕将会有颜色变化，随着生命值越来越少，屏幕会会越来越红，越来越暗，最终死亡时屏幕呈暗红色.

(玩家需在角色屏幕变红开始就要注意补充恢复避免最后呈现暗红色·)

61.加入隐藏部分特效功能开关，玩家在F12辅助里可以开启，开启后角色装备所有特效的显示效果都会隐藏，部分技能的特效显示效果也会隐藏.

62.加入灵石兑换功能，可以降低级灵石逐渐转化成高级灵石，甚至天南灵石

63.修复8.7版本后月光技能开启后特效不显示的问题.

64.宗门系统：加入每日俸禄领取，最高每日可免费领取5枚天南灵石.

65.本命内丹将不再允许进行强化.

66.灵根系统迭代：加入全新灵根资质系统,玩家出生选择灵根或使用灵根转换都会重置和随机当前灵根资质(1-50)灵根资质最高上限为999.

玩家可以通过服用灵果来提高灵根资质，资质的提高可以提高相应的灵根属性以及造成的伤害,（变异灵根属性也会随着资质翻倍，变异灵根出现率将会降低.）

67.野外怪物死亡时一定几率掉落1品灵果,100修以上野外怪几率掉落1-2品灵果,传奇首领死亡掉落1-3品灵果,个别顶尖传奇首领掉落1-4品灵果.

68.宗门系统添加藏经阁功能，开放目前已有的所有江湖技能出售.

69.新增江湖技能：正命录、乾坤劲、惊磐大法、红云神功、聚鸿诀、绝枫经、分溟遁、劫血劲、禁意式、涅意录、噬空幻，玩家可通过奇遇获取或直接在

宗门藏经阁中购买.

70.宗门护派神兽新增喂食和合成灵果功能,可以2个相同灵果随机合成1个灵果.

71.境界面板优化，加入达成境界和未达成境界的属性以及激活显示，开放境界对应的属性增幅以及在客户端上的显示.

72.提高元婴面板中各项属性增幅的基础属性，如：魂灵原始每级增加1点提高至2点.秘藏原始2点提高至4点.

73.商店出售筑基期符宝，风羽万箭-伪、阴阳灵符-伪、万法火球-伪、万法皆冰-伪，为玩家前期提升助力。

74.降低大量符宝价格，更加亲民.

75.怪物掉落一定几率会直接掉落现成食物.

76.宗门藏宝阁开放兑换法术灵符，可兑换各类灵符对敌.（天玄落雷符、天玄万剑符、天玄焰爆符、天玄狂风符、泰山压顶符、

仙鸡护法符）

77.投掷类技能修改为锁定类技能,不再是非锁定类技能.

78.修复拆除宝石后显示宝石数量错误问题.

79.修复斩妖技能算法错误的问题.

80.修复套装‘清灵驱雷’的2套属性屠魔剑法加成显示错误问题，并让同其伤害由50%-70%提高至50%~100%

81.取消增强唤灵石的双随机性，道具显示数值将为最终增强后的数值.

82.灵石商人加入天南灵石兑换增强唤灵石选项

83.优化雷神之怒套装，原需要6次才会触发修正至5次，原持续4秒（2次万雷变成6秒，3次.）

84.修为奖励物品成就开放300修为的物品奖励.

85.屠魔剑法和斩妖魔法消耗降低50%.

86.修复一些装备品质显示类的异常问题。

87. 装备界面改版，作为第四赛季特有界面,优化跟多美术素材以及相关显示效果.【大型改动，包括美术资源】

88.优化装备品质显示框，F12面板取消特定框显，会根据装备自动生成品质框功能。

89.增加物品指向性线框，可以直接指引装备放置位置.

90.修复辅助F12中自动火神的描述.改为自动烈火.

91.100以上炼狱级部分掉落物穿戴时将限制境界需求，非炼狱或部分炼狱物品穿戴时仍然只限修为。

92.修复寒冰射手NPC加入传承时的检测问题.【娱乐服已修复.】

93.VIP赠送精神道具改为直接赠送精神值.但如果精神值已满则不会再赠送.

94.传奇首领难度机制增加额外奖励，251修为以上击杀传奇首领时一定几率会掉落相应首领级别的增强唤灵石并取消351级以上难度的伤害算法.

95.解毒药剂增加20秒的持续时间，使用后期间内不会再受绿毒影响.

96.所有怪物的传送技能增加60秒的冷却时间.

97.装备修复价格减少600%.

98.战魂殿活动减少1/5的怪物出现量，并取消金币和精神值的兑换功能.

99.新增暗金装备：不朽、背弃者、天命、修心

100.追查贼寇活动藏宝图中的奖励新增：1000元宝、5000元宝、10000元宝/

101.优化史诗级装备的鉴定算法,鉴定的装备属性将更加正确，属性会更好一些。

102.天南加入通缉榜，可查看天南特殊的接近传奇BOSS的一些全新首领.他们会掉落全新的独特装备物品

103.新增狂风之链、狂风护腕、杀兽护腰、苍穹护腕、曼斯肩甲、星瀚、灿烂、避魔腰带、六臂魔甲、幻影护道甲、神速、风驰、移影斗笠、次元法杖

、续雷头盔、幕天护肩、剑狱镯、混元荆棘链、螭龙裤

104.更改防御机制算法，取消法术防御属性，所有近战、远程、法术技能伤害全部以护甲值作为减伤手段.

取消法术穿甲属性，全部技能以护甲穿透属性为主.

105.新增流派：暴击触发流，可在流派推荐处查看.

106.主角【魔化技能改版】积攒魔气累计一定魔气获得30%伤害减免，暗月世界可提高至50%.

107.【暗月世界】的特效属性改变、【天魔神甲】特效属性改变:斗气化.

108.毒素伤害进行优化，护甲值可以抵抗相应的毒素伤害，例：绿毒20 00伤害毒你，若你拥有2000护甲则不会掉血，（怪物也会受到此影响）

109.毒素伤害新增跳血功能，每次掉血都会弹出绿色掉血值，让其更加精准

110.修改护甲穿透算法.

111.蝉翼灵丝甲将增加全新的可掉落BOSS.

112.修复冰霜护盾技能由于目标攻击过低攻击导致护盾能量不降反增的问题.

113.修复剑魔附体BUFF技能加成显示时间无效问题，(实际效果是有效的，只是显示的剩余时间没有根据技能装备加成增加.)

114.星君、年兽加入还魂丹的掉率.死亡后几率掉落1枚还魂丹.(超级爆率有效)

115.气运活动秘籍相关删除无用秘籍，加入特定秘籍奖励.

116.整体降低绑定元包回收价格.

117.修复暗金装备仍然可以制作符文之语的问题.

118.攻击玉简 和防御玉简的使用次数由10次提高至1000次，但频繁使用会消耗寿元,另外物品价值提高10倍.

119.修复打坐每分钟获得一次经验实际是10秒获得一次经验的错误问题，另外打坐取消寿元消耗改为直接需求消耗金币(100000)，否则打坐无任何效果.

120.金币掉落上限为2000金币.

121.副本怪物经验上限为200级.超过200级也不会有额外增幅奖励(特定难度怪物经验会略多)

122.增加全新传承-疾风剑豪.相关技能和属性可以参考灵武，但部分技能效果有调整·

123.加入大量弓、拳套类兵器进入掉落表内.

124.切割属性优化,将无法切割低于20%HP的生物.

125.优化部分特效装备的特效文字显示.(部分特效文字不在会有其他颜色变化，例如特效数值.)

126.优化真灵龙族，新增特效装备：蛟龙圣甲靴、螭龙裤.

127.新增全新道具：格挡圣化石（可重置格挡几率并概率增加永久格挡伤害属性.）

128.新增流派：风驰云走,可在背包中查询.

129.破军配链、亡者箭袋、暗月世界、无尽正式加入掉落.

130.祖玛秘宝功能迭代：祖玛秘宝允许同种属性进行叠加，单组上限为500块

131.新增大量全新符箓，可在宗门中兑换

132.炼魂秘境不再需要元宝和精神进入，但每次进入需消耗秘境之钥，该道具需要挑战地狱、炼狱难度(100级以上难度)通关时获得。

133.增加荆棘流派和相应格挡流派玩法.

134.300级以上及蜉蝣界首领新增被动技能：五衰之力(生命值附加减少、魔法值附加减少、伤害输出受限、受到伤害加深、经验倍率减少)，需通过

丹药缓解或治愈。（新增炼制丹药【五衰归元丹】）

135.修改其结婚称呼的相关文字描述以及相关检测需求.

136.灵植草药新增草药年限，年限越高则炼制的丹药成功出炉时的数量概率将会越多.（因此草药年限将更为重要！所有草药在炼制时会叠加总年限.）

137.所有野生草药生成时会开始成长，1小时增加1年的草药年限，采集后重新生成的草药将会重新累积计算草药年限，

草药名称上会显示当前年限，玩家也可以人工干预提高草药的年限.(需要相应道具)

138.新增怪物骨龄，骨龄随着增加会提高怪物的强度，因此建议趁怪物骨龄较低时击杀重新刷新.勿让其存活过久。

139.新增【神秘绿液】道具出售,可在神秘商人处购买，使用后可将目前草药（可叠加的也会计算）的草药年份提高100年.使用上限为3000年

140.天南大陆增加大量野外灵植，但会比较散·

141.优化：角色死亡使用还魂丹复活时将会将会清除毒素效果.

142.法宝优化：加入法器、灵宝相关规则，加入相关炼制功能，具体细节可在游戏中查看.

143.加入全新法器、法宝：金刚麟锤、炙焰鼎、水域玲珑环、青莲宝色钗、元屠剑、四象八卦盘、洞灵镜、接引宝幢、雷鸣法珠、双蛟戏珠镯、帝止阎剑、五元土行简、乾坤砖

黄风图、碧玉印、兜日葫、四仙石、金光钟、紫云袋、震雷旗、重水化灵鼎、落日火龙弓、碧水如意、冰火双极剑、释迦神像、补天石、灵寰佩、神禹钟、落神印、诸天秘梭

144.所有法宝炼制材料可通过、洞府、野外获得，并新增几座洞府，当气运满足时自动开启.

145.传奇宝石箱加入详细难度掉落描述.

146.法宝技能冷却由5000毫秒降低至3000毫秒.

147.金条爆率由100%降低至50%.

148.大部分法器可在铁匠铺中直接购买.

149.加入主修功法功能，玩家初始时可以选择一项功法学习，如果后续想替换功法需要达到100修为后前往天南大陆的城市中的秘境获取，很困难，因此前期一定要选好！

150.修改附加额外伤害算法,需要先计算防御再计算伤害.

151.加入洞府秘境，秘境中将产出炼器材料、炼丹材料、功法秘籍，【难度：150左右】

152.天南大陆野外怪物几率掉落：洞府残令.

153.元婴系统迭代1:面板角色替换.

154.元婴系统迭代2:神魂、命胎、淬体、元神、炼魄、阳神可修炼等级调整，部分属性提高、释放技能伤害提高.

155.元婴系统迭代3：角色真正死亡前会进行元婴出窍.化身为元婴状态(进入元婴状态时前5秒为无敌模式，后续每秒都将损伤角色元婴精魂

元婴出体如何还原：玩家需寻找崭新的肉身进行掠夺，掠夺成功后会损失10%经验，肉身设定：玩家可自行炼制替身，元婴状态双击替身

即可进入，也可以夺舍普通肉身,元婴状态下击杀：“天南修士”后即可夺舍占据对方肉身.该类修仙者会出现在天南大陆城内的随机区域.

元婴精魂：元婴期玩家进行打坐时每分钟会获得1点元婴精魂.上限为300点.

注意：从元婴期开始角色完全陨落死亡元婴精魂归0，经验归0，减少骨龄上限.

注意：元婴期角色死亡时会临时记录自身经验后经验归0，然后才会进行出窍去寻找肉身，如果中间玩家进行退出游戏，那么临时记录的经验值将会

丢失，就算后续再进入肉身中，经验也不会返还.

元婴期以下角色死亡经验减少30%，减少骨龄上限。

156.降低打坐的经验获得率.

157.增加括山宗-张王，可进行肉身炼制.

158.第二元婴修改，玩家不再需要封神，而是需要进入元婴境并修炼第二元婴功法等其他需求满足大成即可获得第二元婴，包括商场丹药也需要

修炼成第二元婴后才可使用相应道具.

159.骨龄将对召唤兽也会生效，同样会获得相应被动属性加成.

160.第二元婴属性和玩法进行优化：默认将会继承角色的全部属性的50%攻击，50%生命，100%暴击，100%的附加伤害、附加护甲，100%召唤攻击、召唤防御.

161.婴变丹和极品婴变丹需要进行炼制产出，不再允许从商场中购买.

162.角色每级生命值与魔法值降低至10点.

163.增加【护体灵光】功能（看过修仙的都知道，修士不修炼体魄的话实际也不会有过于强横的肉身，基本都是由于境界的提升获得了对应的更强的护体灵光）

(修士们达到筑基期开始会开始拥有护体灵光，灵光可将100%抵御来自外来的伤害，但护体灵光消失后若非修炼体质的修士将会不堪一击，护体灵光消失后需要在安全区打坐才能逐渐恢复或服用一些特定丹药。)

164.新增丹药增元丹、真元丹以及炼制之法/

165. 优化各类丹药炼制受炼丹术影响的品质数值,（目前丹药也受原始背包装备数量BUG影响，就是背包装备数量过多会导致不显示属性问题，需要减少背包装备量或将其物件扔地上再捡起来刷新....）

166.加入天道之雷，角色伤害达到此界无法承受的高度时会被此界反噬，将不允许再在此界存在，这就是为何高修为修士要隐藏个人，也不敢随意出手，有能力者均前往灵界了。

167.红名玩家将不再被守卫攻击,死亡也不会受到大爆惩罚，红名数值将作为煞气在角色体内逐渐积攒不再会减少.

168.商场新增第四赛季特色礼包

169..开放落日火龙符宝功能,并可以在天南大陆城内购买.

170.查看对方部分装备、信息需要达到筑基期才可进行操作，部分装备将不再允许查看.

171.加入玄牡化婴大法被动技能第一重开启第二元婴，后续几层均是提升相应资质能力.

172.新增地图树界山，加入元婴相关材料、升灵液（提高草药年份）、风灵髓（疾风剑豪传承需求）以及新流派特效装备掉落.

173.婴变丹和极品婴变丹需要进行炼制产出，不再允许从商场中购买.（丹方可在NPC处消耗天南灵石购买.）

174.无主灵婴可以通过天南灵石在灵石商人处直接购买.

175.新增树界山区域：掉落新增玄木枝、狂风盾、天绝幡、道空旗、升灵液、风灵髓、功法等...

176.法宝技能名称改为通宝诀，通宝诀会影响法宝的发挥能力，具体可以点开法宝系统查看介绍。通宝诀秘籍开放掉落，具体玩家可以查看

江湖技能中的技能描述,玩家出生会赠送1级通宝诀.

177.安全区将不再增长寿命.

178.角色寿命一旦超过上限将会彻底陨落回到赛季等候室，玩家将需重头再来.（原设定已取消：角色寿命超时会收到天雷10倍伤害取消）

179.蝉翼灵丝甲不再由照骨魔龙掉落，魔龙新增掉落：通宝诀秘籍，龙威技能修改：受到龙威影响的敌人会收到真灵之血压制，时间内输出伤害降低50%，

受到的伤害提高50%，持续30秒.

180.天妖教主刷新时间由120分钟降低至90分钟，高亮显示该妖物并强化该小型BOSS，新增掉落物：天妖教主尸体.