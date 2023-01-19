Version 1.0.4 更新

--新增2个新的高级防御塔：匈奴轻骑和拜火神坛。

--优化第十三关、第十四关、第十五关的出怪配置，训练BOSS的技能。

--修复了百科和成就中的显示错误。

--修复了已知BUG。

--在世界地图中添加待解锁的旗帜，后续内容，敬请期待。

--新春佳节来临，感谢这一年里大家对《东方王朝》的支持，在抢先试玩版上线后，我们收到了许多玩家的反馈。在此后的时间里我们也积极的对游戏进行着维护和调整，以及尽力的听取各方面玩家的的建议，接下来的日子里开发组将继续更新完善游戏内容。也期待《东方王朝》能以更好的样子和大家见面。最后祝愿大家在新的一年中身体健康，工作顺利，学业有成。