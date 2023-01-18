 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

江湖十一 update for 18 January 2023

【2023/01/18 23:05 更新内容】

Share · View all patches · Build 10349625 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.修复了训诫屋遗忘武功时错误将轻功遗忘的问题

2.修复了战斗中选择武器品质显示错误的问题

3.修复了参悟遗忘快捷键错误的问题

4.修复了角色互动列表超出屏幕的问题

5.修复了绘制画作「春夜喜雨」判定数值错误的问题

6.修复了支线故事「青龙神武」中花蕊夫人位置错误的问题

7.修复了轶事奇闻「情意绵绵」中分支错误的问题

Changed files in this update

Depot 1816571
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link