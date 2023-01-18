【2023/01/18 23:05 更新内容】

1.修复了训诫屋遗忘武功时错误将轻功遗忘的问题
2.修复了战斗中选择武器品质显示错误的问题
3.修复了参悟遗忘快捷键错误的问题
4.修复了角色互动列表超出屏幕的问题
5.修复了绘制画作「春夜喜雨」判定数值错误的问题
6.修复了支线故事「青龙神武」中花蕊夫人位置错误的问题
7.修复了轶事奇闻「情意绵绵」中分支错误的问题
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1.修复了训诫屋遗忘武功时错误将轻功遗忘的问题
2.修复了战斗中选择武器品质显示错误的问题
3.修复了参悟遗忘快捷键错误的问题
4.修复了角色互动列表超出屏幕的问题
5.修复了绘制画作「春夜喜雨」判定数值错误的问题
6.修复了支线故事「青龙神武」中花蕊夫人位置错误的问题
7.修复了轶事奇闻「情意绵绵」中分支错误的问题
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