《古剑奇谭网络版 海外版》1月19日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年1月19日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

假日修行活动开启

时间：1月19日更新维护结束后~2月2日更新维护结束前。

内容：

1、[琉晶末·金]、[赤金铢]、[秘文残片·锋]、[秘文残片·固]、[旧悟叩心石]获取上限调整为原来的两倍，且活动期间不刷新获得上限。

2、完成【血露薇悬赏】【青灯渡魂·半周常】【秘境讨伐】【荒原任侠】【荡尽修罗】【传道授业】【以文入道】【守御勒马关】【妖魔试炼】【青灯引渡】后，获得的部分奖励双倍。

3、调休日1月28日、1月29日上线可选择一键完成日常，限制账号每日1次，需求等级：合道1层。

可完成日常包括：

秘境讨伐、荒原任侠、铭锋论剑、赤影争锋、无叶擂台、轰掣真实之境、灵境归影、千秋戏·日常、浴日金笼、心念之弦

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年1月19日