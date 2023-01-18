测试分支更新日志：23-1-18

修复错误：

战斗：

1.修复人物蓄式上限因功法特殊效果减少时结束战斗，下一场战斗中人物蓄式位置显示错误的BUG

2.修复在进行兵器攻击的过程中战败时，人物在战败后仍会保持站立动作的BUG

3.修复功法Tips中运功加成有时显示错误的BUG

4.修复战斗中AI偶尔从战斗记忆中调取到错误的信息而报错的BUG

产业：

5.修复在选择村民进行建设时，给空的建设栏位选择空的村民时会报错的BUG

6.修复居所中正在工作的村民显示移动中的BUG

7.修复玩家产业自动出售物品时，部分数据错误的BUG

8.修复制造的Tips可能显示错误的BUG

9.修复在制造界面卸下装备时锻造台的图案未显示的BUG

行为：

10.修复先天畸形判定不严谨的BUG，重写判定逻辑，将会更加准确地判定生育双方三代以内是否有血亲关系，从而决定先天畸形的产生

11.修复NPC在得到需求的物品以后，如果该物品被NPC装备上，AI需求未被移除，导致NPC会继续尝试获取该物品的BUG

界面：

12.修复系统设置界面在开启时，部分字体错误的BUG

13.修复部分界面的标题格式不统一的BUG

14.修复标记地格的图标显示不正确的BUG

15.修复产业建筑中派遣经营的按钮的显示状态错误的BUG

16.修复在世界地图尚未开始旅行时会显示旅行中断按钮的BUG

17.修复交换资源界面人物没有欠恩失义，界面中却显示了欠恩失义的变化的BUG

18.修复查看地格人物列表时，因UI高度不足，无法完整显示最底部的人物信息的BUG

19.修复人物行囊界面，因UI高度不足，无法完整显示最底部的物品的信息的BUG

20.修复制造界面中制造图标动画与按钮的显示层级错误的BUG

21.修复产业界面中2*2大小的建筑在鼠标指向时使用的UI资源错误的BUG

22.修复研读书籍界面中，书籍位置未对齐图框中心的BUG

23.修复部分技艺的品级图标被错误拉伸的BUG

24.修复太吾氏祠堂中太吾的名字底部UI太窄的BUG

25.修复茶马帮中货物的交换图标显示过大的BUG

26.修复轮回台、促织陈列界面中关闭按钮显示不正确的BUG

27.修复人物界面中，太吾自己的好感栏中的图标显示不正确的BUG

28.修复开始新游戏选择使用铭刻人物的按钮的响应范围不正确的BUG

29.修复开始奇遇时，奇遇所需时间与当前剩余时间相等时，时间文字未显示成蓝色的BUG

30.修复功法Tips中，功法修习度达到100%，未显示为蓝色的BUG

31.修复部分Tips信息中部分图片文字偶尔错位的BUG

32.修复人物界面立场、名誉、好感度等Tips中图标的未对齐的BUG

33.修复传承界面在不可传承时显示偶尔不正常的BUG

其它：

34.修复旅行事件中发生推荐亲友事件时，会出现某些特殊角色的BUG

35.修复进入比武大会“暗器”奇遇显示为比试刀法的BUG

36.修复通关封魔神光后，如果在下一个封魔神光的生成位置存在奇遇，则生成新封魔神光奇遇失败引发报错的BUG

37.修复在坏结局与相枢的战斗中战败后，游戏可以继续的BUG

38.修复当任意角色经历较多时，快速点击上方两个年份选项进行切换，经历条目有可能发生重叠的问题

39.修复剧情流程中，当对话框背景有剧情相关图播放时，进入人物界面，界面上方出现黑条的BUG

40.修复拔除最后一个剑冢，过月后，和徐仙公对话会报错的BUG

优化调整：

功法：

1.调整功法“无想神通”为暗器兵器增加的“灵性”效果，拥有灵性效果的暗器，在自主攻击敌人时，必然追击敌人5次

人物：

2.调整人物界面中铭刻同道和遣离同道时的操作，会弹出提示框以确认操作

3.调整人物装备界面的操作反馈，当玩家指向不同类型的装备栏位时，人物装备界面下方的装备列表会自动切换至对应类型的装备页面

4.调整人物信息界面在切换到装备界面时会直接显示人物属性

5.调整人物界面中的同道按钮为队伍按钮，队伍界面中的排序按钮调整到队伍页面的上方

6.调整人物修习分页显示时，会自动选中第一个功法

7.调整人物修习分页中可选书页按钮的表现，新增高亮边框

8.调整技艺造诣界面、武学造诣界面、武学修习界面，使这三个界面右侧弹出窗口的UI位置保持一致

其它：

9.调整书籍Tips中代表残缺书页的符号，改为△

10.调整建设建筑的总览界面中的信息显示，增加“心材不足”的提示

11.调整在选择产业建筑的建设位置时按下空格时的效果，因按下空格而进入月份更替的界面时，选择建设位置的操作将直接被取消

12.调整交换资源界面中欠恩失义变化的显示

新增内容：

1.奇书宝典：

自从十四本奇书宝典遗失开始，这些不寻常的宝物，就在太吾世界中悄然蛰伏，然而，异世之物，岂会久埋尘土之下，总会被有心之人，有意无意的获得，太吾世界的奇书之乱，也就此拉开序幕

1.1.奇书出世： 1.1.1.随着太吾不断攻破剑冢，越来越多的人开始感受到太吾世界的剧变，而心生不安，奇书无字，却通人心，越来越多的奇书也会随此出世 1.1.2.玩家攻破的剑冢数量越多，出世的奇书也会越多，由剑冢一时一本、剑冢二时两本、剑冢三时四本、剑冢四时八本，直到剑冢五时达到十四本全部出世 1.1.3.奇书出世之时，会出现奇遇，吸引太吾世界中的一流高手前来争夺 1.1.4.当然，如果玩家能够抢先一步在所有人到来之前发现奇书出世的奇遇，或可不与人发生冲突便轻易得到奇书，只是这过于依赖时机 1.1.5.不同的奇书出世奇遇，会有不同的挑战，还请做好充足的准备

1.2.奇书争夺： 1.2.1.获得奇书之人，往往成为众矢之的，将要时时面对同样觊觎奇书之人的威胁： 1.2.1.1.刚正之人有更高的可能向奇书持有者发起挑战 1.2.1.2.仁善之人有更高的可能向奇书持有者求取奇书 1.2.1.3.中庸之人有更高的可能向奇书持有者换取奇书 1.2.1.4.叛逆之人有更高的可能向奇书持有者骗取奇书 1.2.1.5.唯我之人有更高的可能向奇书持有者夺取奇书 1.2.1.6.当然，无论觊觎奇书之人是何种处世立场，他们为了争夺奇书而进行的行为，并不仅限于以上单一一种 1.2.2.当你持有奇书又不堪觊觎奇书之人的骚扰时，何不顺从他们呢……毕竟……

1.3.奇书宝典对于玩家而言： 1.3.1.当玩家获得奇书宝典之后，因为玩家本是受赠奇书的人，因此便能打开游戏右上角的奇书宝典界面，查看该奇书的特异之处 1.3.2.通过消耗大量的历练，玩家可以逐步解读奇书中的奥秘，获得属性、资质、增强兵器或功法的特殊栏位、以及能够使玩家一功多用的突破结果保留栏位 1.3.2.1.其中增强兵器或功法的特殊栏位，需要玩家选择心仪的兵器或功法放置其中，获得该特殊栏位提供的强大效果 1.3.2.1.1.但是，这些属性、资质、特殊栏位的效果，会在太吾失去奇书时失去效果，如何保住奇书，或许比如何运用奇书更为重要？ 1.3.2.2.而突破结果保留栏位，则会允许玩家保留某类功法的多个突破结果，包括正练、逆练 1.3.2.2.1.突破结果保留栏位的解锁，与其它奇书解读方式略有不同，需要挑战奇书中的心魔，这个心魔很可能是上一位持有奇书之人，也有可能就是玩家自己 1.3.2.2.2.突破结果保留栏位的解锁，与其它奇书解读没有前后关系，如果该栏位中的心魔过于强大，玩家可在充分解读奇书的其它部分后，再行挑战 1.3.2.2.3.突破结果保留栏位解锁后，玩家便可在人物修习功法的界面，随时随地的切换保存其中的功法突破结果 1.3.2.2.4.突破结果保留栏位解锁后，效果将永远存在，不会因为太吾失去奇书而失效

1.4.奇书宝典对于他人而言： 1.4.1.对于他人而言，获得奇书无异于闯入了一个完全未知的世界，他们会经历以下若干个阶段，最终走向一个可怕的终点： 1.4.1.1.成长阶段：

在这一阶段中，奇书持有者将从奇书中窥探到无数精深奥妙的知识，他们的功力会飞速的增长，甚至超越太吾世界中除太吾以外的一流高手 1.4.1.2.入邪阶段：

但是，奇书中精深无比的知识并非太吾世界中的凡人可以轻易解读，当奇书持有者在成长到一定的程度后，其若想继续精进自己的武学、功力、知识，便会被一道无形的枷锁束缚，迎接莫大的阻碍，正所谓，求而不得最是痛苦，奇书持有者将在此刻执迷入邪，虽因奇书的奥秘而长生不老，却也会偶尔丧失心智，狂性大发

同时，奇书持有者对奇书奥秘的探寻，也会令奇书中的秘密不胫而走，许多外道也会在得知这些走露的只言片诀后，功力大增

而邪恶往往是在强大的力量出现时，滋生最快的，那些聚集着邪魔外道的外道据点、巢穴，也会因此得到成长和变化 1.4.1.3.化魔阶段：

再接下来，奇书宝典中的无数难解之处，已然将奇书持有者最后的理智折损干净，奇书持有者将会以无限的生命，陷入无尽的痴狂

而正所谓，魔与心通，奇书持有者的心魔至此已强盛至极，代表着世间最强烈执念的剑冢与会与其发生共鸣，受到这些心魔的影响，变得更加危险

而一切心魔，最终都会视太吾为大敌，找上太吾…… 1.4.1.4.堕魔阶段：

最终，奇书持有者的心魔盛极而堕，来到了他们最终的归宿，同时也是源头之处，相枢的面前……

堕魔的奇书持有者，将会把奇书的秘密和远超凡人的魔心带到相枢的面前，相枢将会因此变得更加强大！

但是，哪怕日月消失，世间陷入黑暗，太吾总是最后一道光明，只要太吾消灭这些因奇书而堕魔之人，相枢便会失去这部分助力

1.5.一些细节： 1.5.1.当有堕魔的奇书持有者存于世上时，相枢将异常强大，如果世界上有很多堕魔…… 1.5.2.太吾击败堕魔的奇书持有者后，会获得持续一段时间的特殊特性奖励，提高太吾的功力 1.5.3.持有奇书的太吾村民或太吾的同道，会因奇书重新滋生某些不切实际的欲念而离开太吾村或太吾的身边 1.5.4.奇书不会留存在堕魔的持有者身上，持有者堕魔时，奇书将再次蛰伏等待出世 1.5.5.有关奇书的事件，在此后的更新中还将不断完善



2.太吾演武：

重新制作和开放了“太吾演武”的游戏内容，在向玩家们简单介绍一部分游戏故事的同时，也希望可以对游戏的基础操作，做一些简单的讲解

2.1.“太吾演武”为章节式的短剧情故事，描述了玩家所扮演的太吾在离开“偃宣谷”数百年之前，以“焕心”为主要视角的一段故事，这段故事与太吾的起源有着莫大的关系，对剧情感兴趣的玩家推荐体验

2.2.在正常的游戏流程中，玩家们需要先通关所有的“太吾演武”，才能开启“自由模式”，进入正式的游戏

2.3.对于不喜欢看剧情，想要不通关“太吾演武”就马上开启“自由模式”的玩家而言，点击“太吾演武”里的“略”字按钮，也可以跳过“太吾演武”，直接开启自由模式

2.4.“太吾演武”中的游戏基础操作讲解部分，将以视频的形式在游戏中播放，希望能够更方便玩家们观看和理解（如果您的电脑无法播放游戏中的视频，还望及时通过游戏启动器上的“支持”按钮向我们反馈，我们将第一时间努力帮您解决问题）

2.5.“太吾演武”目前共分为以下短章节： 2.5.1.入深谷，踏坏马蹄灯火遥。 2.5.2.修竹庐，点山化水心思巧。 2.5.3.采梧桐，青泥描眉亦欢笑。 2.5.4.斩鳌足，器利法奇荡魔妖！ 2.5.5.运周天，生生未息人不老。 2.5.6.秋思起，艳羡凡尘是年少。 2.5.7.神渐乱，事与愿违复熬烧！ 2.5.8.剑亦折，身灭心死魂袅窕？



3.手记系统：

新制作的手记系统，将更加明确的记录玩家当前正在经历的故事节点或目标，供玩家们随时检阅当前的游戏进度，希望能够稍稍减轻玩家们的游戏负担

3.1.游戏中的各个游戏目标，将会以手记的形式，显示在游戏界面的右上角，以供玩家们随时检阅

3.2.太吾偶尔会对当前的手记内容说上一两句话

4.即时通知：

重新制作了即时通知系统的表现和内容，希望该系统能够越来越“有用”，给予玩家们更有效的行动细节反馈

4.1.重制了即时通知的显示方式，使用不同的颜色来划分不同通知的类型

4.2.即时通知将分为概述和详情两部分，玩家可以通过鼠标悬停的方式展开通知详情

4.3.重新梳理了即时通知的内容，使其能够更加及时地对玩家的行动进行反馈

5.战斗系统：

为战斗系统新增表现和便捷操作，减轻玩家们的游戏负担，提升玩家们的游戏乐趣，在未来的更新中，这将是我们极为重视的更新内容

5.1.战斗中的内服、外敷新增表现特效

5.2.战斗中新增“聚精会神”功能，通过按下ALT键，战斗速度会变化为0.2倍，松开ALT键，便会恢复为当前设置的战斗速度，该功能可与其它战斗快捷键组合使用，搭配变招、切换兵器、施展功法等快捷键，也许会发挥更好的作用

5.3.战斗中新增变招快捷键（施展功法的快捷键改为27个，因增加了新的快捷键，自定义的战斗快捷键设置可能会失效或出现错误，需要重新设置）

6.其它内容：

为游戏的各个系统，持续新增各类便捷操作和信息表现方式，当然，也包括一些有趣的自定义功能，减轻玩家们的游戏负担，提升玩家们的游戏乐趣，在未来的更新中，这将是我们极为重视的更新内容

6.1.人物装备界面新增装备对比功能（查看装备的Tips信息时，此时按住CTRL键不会固定Tips而是和当前类型已装备的装备进行对比，此时也可以按住ALT键查看对比的详细装备信息）

6.2.为建筑总览、策略构筑、铭刻人物、梳头修面、退出游戏、太吾传承、选择物品等多个界面新增按下空格键进行确认的功能

6.3.元鸡舍新增改名功能，可以为每一只元鸡进行改名

接口调整：

前端接口：UI_Combat.ApplyCombatSkillResource新增可选参数loadSkeletonInThread

后端接口：GetMaterialGradeAndAttAInment、GetMakeResultStageArray方法的参数有所调整

游戏优化更新预览：









