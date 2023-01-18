* 新增了BOSS的难度选择页面
* 碎片奖励不再与热度挂钩，但增加了BOSS的碎片奖励
* 为了萌新的体验更平滑，重新调整了所有热度的顺序（后面的高热度下数值也进行了增强）
* 调整了第二、三章所有敌方的数值（精英上升/普通下降）
* 生命池纹章【召唤师】召唤者的力量属性也会加成到召唤物的魔法属性了（反之亦然）
* 士气池纹章【剥削】
原效果：
每当格挡时，窃取敌方1力量/技巧属性
改为：
每当格挡时，窃取敌方1力量/魔法和技巧属性
（同样适用于双重纹章【双·降维打击】）
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
* 新增了BOSS的难度选择页面
* 碎片奖励不再与热度挂钩，但增加了BOSS的碎片奖励
* 为了萌新的体验更平滑，重新调整了所有热度的顺序（后面的高热度下数值也进行了增强）
* 调整了第二、三章所有敌方的数值（精英上升/普通下降）
* 生命池纹章【召唤师】召唤者的力量属性也会加成到召唤物的魔法属性了（反之亦然）
* 士气池纹章【剥削】
原效果：
每当格挡时，窃取敌方1力量/技巧属性
改为：
每当格挡时，窃取敌方1力量/魔法和技巧属性
（同样适用于双重纹章【双·降维打击】）
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update