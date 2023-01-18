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The Book of Warriors update for 18 January 2023

1月18日优化补丁

Share · View all patches · Build 10347269 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

* 新增了BOSS的难度选择页面

* 碎片奖励不再与热度挂钩，但增加了BOSS的碎片奖励

* 为了萌新的体验更平滑，重新调整了所有热度的顺序（后面的高热度下数值也进行了增强）

* 调整了第二、三章所有敌方的数值（精英上升/普通下降）

* 生命池纹章【召唤师】召唤者的力量属性也会加成到召唤物的魔法属性了（反之亦然）

* 士气池纹章【剥削】
原效果：
每当格挡时，窃取敌方1力量/技巧属性
改为：
每当格挡时，窃取敌方1力量/魔法和技巧属性
（同样适用于双重纹章【双·降维打击】）

Changed files in this update

Depot 2111861
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