* 新增了BOSS的难度选择页面



* 碎片奖励不再与热度挂钩，但增加了BOSS的碎片奖励

* 为了萌新的体验更平滑，重新调整了所有热度的顺序（后面的高热度下数值也进行了增强）



* 调整了第二、三章所有敌方的数值（精英上升/普通下降）

* 生命池纹章【召唤师】召唤者的力量属性也会加成到召唤物的魔法属性了（反之亦然）

* 士气池纹章【剥削】

原效果：

每当格挡时，窃取敌方1力量/技巧属性

改为：

每当格挡时，窃取敌方1力量/魔法和技巧属性

（同样适用于双重纹章【双·降维打击】）