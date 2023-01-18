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建安外史 The Tales of Jian An update for 18 January 2023

2023年春节更新

Share · View all patches · Build 10345026 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、更新第五章关卡，共计8关（含两个二选一关卡）。游戏目前共计41关。
2、取消了游戏界面中的“仓库一览”界面。所有仓库中的道具均可在武将信息的“辎重”界面察看。
3、道具信息浮动框增加了ALT按钮打开详情界面。
4、优化键盘和手柄操作。
5、战场中允许开启“搜集图鉴”界面。
6、存档时间显示年份。
7、修复存档损坏导致游戏无法正常打开的问题。
8、其他细节优化。

Changed files in this update

Depot 1973611
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