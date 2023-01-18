1、更新第五章关卡，共计8关（含两个二选一关卡）。游戏目前共计41关。
2、取消了游戏界面中的“仓库一览”界面。所有仓库中的道具均可在武将信息的“辎重”界面察看。
3、道具信息浮动框增加了ALT按钮打开详情界面。
4、优化键盘和手柄操作。
5、战场中允许开启“搜集图鉴”界面。
6、存档时间显示年份。
7、修复存档损坏导致游戏无法正常打开的问题。
8、其他细节优化。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
1、更新第五章关卡，共计8关（含两个二选一关卡）。游戏目前共计41关。
2、取消了游戏界面中的“仓库一览”界面。所有仓库中的道具均可在武将信息的“辎重”界面察看。
3、道具信息浮动框增加了ALT按钮打开详情界面。
4、优化键盘和手柄操作。
5、战场中允许开启“搜集图鉴”界面。
6、存档时间显示年份。
7、修复存档损坏导致游戏无法正常打开的问题。
8、其他细节优化。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update