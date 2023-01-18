增加针对XBox手柄的推荐模板

新增了推荐模板功能，这是为了简化一些常用设备的绑定流程而制作的，也可以方便主播使用者在不懂具体原理的情况下仅通过勾选 使用推荐模板 选项来使用适配了此功能的模型。

如果使用推荐模板，则可以不需要自己编写自定义公式，直接使用模板预先计算好的参数进行使用。

此次更新加入了XBox手柄的推荐模板。

模板包含一下参数：

XB_LeftStickX

XB_LeftStickY

XB_RightStickX

XB_RightStickY

XB_LeftTrigger

XB_RightTrigger

XB_A

XB_B

XB_X

XB_Y

XB_LeftShoulder

XB_RightShoulder

XB_Back

XB_Start

XB_LeftStickButton

XB_DPadUp

XB_DPadRight

XB_DPadDown

XB_DPadLeft

XB_LFinger1ToBack

XB_LFinger1ToDPad

XB_LFinger1ToDPadUp

XB_LFinger1ToDPadRight

XB_LFinger1ToDPadDown

XB_LFinger1ToDPadLeft

XB_RFinger1ToABXY

XB_RFinger1ToA

XB_RFinger1ToB

XB_RFinger1ToX

XB_RFinger1ToY

XB_LFinger2ToShoulder

XB_RFinger2ToShoulder

每个区域的按键都做了优先级，当一个手指对应的区域同时按下多个键时，只会输出优先级更高的按键。

另外此模板还计算了手指停留，例如当按下A松开之后，XB_RFinger1ToA参数还会停留在1，直到按下其他按键，可以以此做出更自然的手指效果。

优先级说明

大拇指：摇杆区 > DPad(ABXY) > Back(Start)

食指：触发键(扳机键) > 肩键

制作模型时的要求：

大拇指默认停留在摇杆上，食指默认停留在触发键。

XB_LFinger1ToDPad XB_RFinger1ToABXY表示移动手指到4键区域的中间，在移动到4键区域的基础上，根据下属的4个具体参数再进行偏移即可。

带有Finger的参数决定了手指的位置，其他的参数则决定手指是否按下。

如果有不懂的地方需要询问，可以加群751202335