增加针对XBox手柄的推荐模板

新增了推荐模板功能，这是为了简化一些常用设备的绑定流程而制作的，也可以方便主播使用者在不懂具体原理的情况下仅通过勾选 使用推荐模板 选项来使用适配了此功能的模型。
如果使用推荐模板，则可以不需要自己编写自定义公式，直接使用模板预先计算好的参数进行使用。
此次更新加入了XBox手柄的推荐模板。
模板包含一下参数：
XB_LeftStickX
XB_LeftStickY
XB_RightStickX
XB_RightStickY
XB_LeftTrigger
XB_RightTrigger
XB_A
XB_B
XB_X
XB_Y
XB_LeftShoulder
XB_RightShoulder
XB_Back
XB_Start
XB_LeftStickButton
XB_DPadUp
XB_DPadRight
XB_DPadDown
XB_DPadLeft
XB_LFinger1ToBack
XB_LFinger1ToDPad
XB_LFinger1ToDPadUp
XB_LFinger1ToDPadRight
XB_LFinger1ToDPadDown
XB_LFinger1ToDPadLeft
XB_RFinger1ToABXY
XB_RFinger1ToA
XB_RFinger1ToB
XB_RFinger1ToX
XB_RFinger1ToY
XB_LFinger2ToShoulder
XB_RFinger2ToShoulder
每个区域的按键都做了优先级，当一个手指对应的区域同时按下多个键时，只会输出优先级更高的按键。
另外此模板还计算了手指停留，例如当按下A松开之后，XB_RFinger1ToA参数还会停留在1，直到按下其他按键，可以以此做出更自然的手指效果。
优先级说明
大拇指：摇杆区 > DPad(ABXY) > Back(Start)
食指：触发键(扳机键) > 肩键
制作模型时的要求：
大拇指默认停留在摇杆上，食指默认停留在触发键。
XB_LFinger1ToDPad XB_RFinger1ToABXY表示移动手指到4键区域的中间，在移动到4键区域的基础上，根据下属的4个具体参数再进行偏移即可。
带有Finger的参数决定了手指的位置，其他的参数则决定手指是否按下。
如果有不懂的地方需要询问，可以加群751202335
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