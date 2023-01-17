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僵尸（THE JIANG SHI） update for 17 January 2023

20230118版本更新

Share · View all patches · Build 10340092 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、修复肾上腺素卡无限体力问题
2、修复所有可拾取物品图标重叠问题
3、修复僵尸BOSS饭店某个区域依然可以卡在电风扇上的问题
4、增加僵尸BOSS被贴符挣脱期间还能快速移动的问题
5、修复僵尸BOSS被杀掉或降服后在去烧游尸还能触发与BOSS战斗的任务问题
6、修复女巫领取任务后狂按R键能让女巫无限哭泣的问题

感谢来自玩家【篝之雾枝】第一时间发现的卡血无敌bug及相关问题反馈

Changed files in this update

Depot 2236481
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