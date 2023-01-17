20230118版本更新

1、修复肾上腺素卡无限体力问题

2、修复所有可拾取物品图标重叠问题

3、修复僵尸BOSS饭店某个区域依然可以卡在电风扇上的问题

4、增加僵尸BOSS被贴符挣脱期间还能快速移动的问题

5、修复僵尸BOSS被杀掉或降服后在去烧游尸还能触发与BOSS战斗的任务问题

6、修复女巫领取任务后狂按R键能让女巫无限哭泣的问题

感谢来自玩家【篝之雾枝】第一时间发现的卡血无敌bug及相关问题反馈